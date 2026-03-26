Las obras posdana de la Pista de Silla encaran su recta final tras otro monumental colapso de tráfico por la avería de una grúa

El sistema viario viene a ser como el aparato circulatorio. Cualquier problema en una arteria principal acaba trasladándose al último capilar sanguíneo. Los usuarios de vehículos privados y públicos que este miércoles 25 de marzo se desplazaron a primera hora por València y su área metropolitana pueden dar fe de ello. Entre aproximadamente las 6,30 y las 10,30 se vivió un monumental atasco de tráfico debido a un incidente en las obras posdana que se están llevando a cabo en la V-31, más conocida como la Pista de Silla, una de las vías más transitadas y principal acceso sur a la capital. El colapso en la movilidad arrancó en la vía citada y su réplica, en forma de colas y retenciones monumentales, alcanzando también la V-30, el Bulevar Sur, la CV-36 y se notó en los accesos a diversos municipios de la comarca. En los peores momentos las colas alcanzaron los treinta kilómetros y a las 9,30 de la mañana aún eran de trece kilómetros, como advertía la propia DGT.

Dentro de las obras de remodelación de la V-31 tras la dana del 29 de octubre de 2024 que viene ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la madrugada del martes al miércoles se procedió a instalar un pórtico de señalización que cruza toda la calzada, de parte a parte de la vía. Y que ha de servir para que la Dirección General de Tráfico (DGT) lance avisos o comunique a los conductores incidencias en la carretera, posibles retenciones o potenciales accidentes, entre otras informaciones. Las enormes dimensiones de este panel obligó a utilizar una grúa de gran tonelaje (unas 300 toneladas y 17 metros de longitud, según fuentes del ministerio) para proceder a su colocación. Los trabajos discurrieron según lo previsto, sin contratiempos, pese a tratarse de una intervención compleja. Hubo que ensamblar a pie de via varios módulos para completar la estructura y elevarla posteriormente sobre la carretera. Como es habitual, fueron trabajos de madrugada para causar las menores molestias al tráfico. Pero el problema llegó cuando se habían superado las pruebas más difíciles.

Colas en la V-31 pasadas las 9 de la mañana de este miércoles. / M. Mínguez

Una avería de 300 toneladas

Hubo un retraso de media hora en la finalización del trabajo, pero apenas tuvo incidencia. Las dificultades se ocasionaron cuando, sobre las 6,30 horas, y tras cumplir su cometido, la grúa se averió e hizo imposible su retirada inmediata de la calzada, en la que se había procedido al corte de los dos sentidos del tráfico. En plena hora punta y en una carretera que cada día registra el paso de más de 100.000 vehículos de ida y vuelta a la ciudad, el caos no tardó en apoderarse del tráfico. El tráfico en esta carretera ya es dificultoso en horas punta, con el factor añadido del límite de velocidad a 80 km/hora desde que están en marcha las obras.Tal fue el colapso y las retenciones kilométricas (de unos 20 km en la V-31, la V-30 y la CV-36) que la DGT y el Ayuntamiento de València tuvieron que improvisar para habilitar itinerarios alternativos para reducir los efectos del incidente.

Pasadas las 10,15, la Pista de Silla quedó totalmente reabierta al tráfico. Fuentes del ministerio calificaron lo sucedido como "puntual, absolutamente excepcional" y lamentaron el perjuicio causado cuando precisamente, apuntaron, las obras se acometen en horarios especiales para que la incidencia en los usuarios sea la menor. Asimismo, indicaron que los trabajos de reacondicionamiento de la vía están en su fase final, la de repavimentación. Entre los trabajos acometidos destacada la eliminación de la mediana de hormigón, cuyo efecto el día de la dana fue demoledor al actuar como dique de contención y evitar que el agua siguiese su camino en dirección a la Albufera. En su lugar se ha habilitado un separación metálica entre los carriles de sentido de entrada y los de salida y se ha dejado espacio entre los postes para que circule el caudal de agua en caso de que se produzcan nuevos episodios de lluvias torrenciales que aneguen la calzada.

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La alcaldesa de València, María José Català, lamentó que el ministro Oscar Puente no diese "explicaciones" sobre el colapso vivido y criticó el "retraso en las obras de su departamento en la Pista de Silla". "Desconozco las causas pero eso ha generado un colapso total", resaltó la alcaldesa a preguntas de los periodistas. Explicó, asimismo, que la Policía Local "ha hecho el operativo que se suele hacer cuando hay algún accidente o cuando hay alguna cuestión no prevista vinculada con el tráfico en la ciudad". "Yo he entrado en el Twitter del ministro y digo, seguro que tuitea y da explicaciones, pero está en otras cosas. Suele ser habitual en el ministro que no esté en estas cosas y me gustaría que estuviera porque a todos nos iría muchísimo mejor", concluyó María José Catalá.