La PAU será este curso los días 2, 3 y 4 de junio y 30 de junio y 1 y 2 de julio

Ya hay fecha para las Pruebas de Acceso a la Universidad de este curso: será, en su convocatoria ordinaria, los días 2, 3 y 4 de junio y, en la extraordinaria, el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Así lo han comunicado desde la Conselleria de Educación. La Generalitat ha publicado este jueves la normativa que regula la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para el curso 2025-2026, una norma que incorpora novedades en el calendario, los procedimientos y las opciones para mejorar la calificación de acceso.

La resolución, publicada este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), detalla el calendario: la convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, con posibilidad de habilitar el día 5 en casos excepcionales. La convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, con opción de ampliación al 3 de julio si fuera necesario.

¿Cuándo se publicarán las notas?

Por su parte, las fechas de publicación de calificaciones se adelantan un día respecto al curso anterior: las notas de la fase ordinaria se harán públicas el 12 de junio y las de la extraordinaria el 7 de julio.

Además, la adjudicación de plazas universitarias para ambas convocatorias se realizará el 10 de julio, también un día antes que en la convocatoria del año anterior.

Un aula en la Selectividad / PILAR CORTES

Cae la tercera convocatoria para afectados por la dana

La nueva normativa elimina las medidas excepcionales aplicadas el pasado curso a raíz de la dana, que contemplaban una tercera convocatoria extraordinaria, y establece un calendario único para todo el alumnado.

Asimismo, la resolución clarifica la posibilidad de que el alumnado que ya haya superado la PAU pueda presentarse de nuevo a la fase obligatoria completa para mejorar su nota de acceso. Asimismo, se mantiene la opción de concurrir a la fase voluntaria para elevar la nota de admisión mediante un máximo de tres materias adicionales, o cuatro si se incluye una segunda lengua extranjera.

Entre las novedades también figura la incorporación de un apartado específico sobre publicidad y transparencia, que centraliza la información y las instrucciones en la web oficial de la PAU de la Generalitat.

Por último, la normativa recoge las condiciones específicas de acceso para distintos perfiles de estudiantado, incluidos titulados de Formación Profesional de grado superior, alumnado procedente de otras comunidades autónomas o de sistemas educativos extranjeros, así como las vías de acceso para personas mayores de 25, 40 y 45 años.

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La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha señalado que “el nuevo marco de la PAU para el curso 2025-2026 avanza hacia un proceso más claro y homogéneo, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades del estudiantado y a consolidar un sistema más transparente y adaptado a las necesidades actuales”.