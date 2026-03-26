El quinto ministro valenciano de Sánchez de los 18 en democracia

El socialista Arcadi España será el decimoctavo ministro valenciano en democracia. El nuevo ministro de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero, se incorpora así a una nómina del "poder valenciano" en el Gobierno central que no siempre ha teindo gran representación. En total, son trece delegados bajo los gobiernos socialistas de Felipe González, José Luís Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, cuatro del PP con José María Aznar y Mariano Rajoy y uno de la UCD con Suárez en Moncloa.

El actual gobierno que preside Pedro Sánchez ha contado con una presencia moderada de valencianos, con Diana Morant, José Luis Ábalos, Carmen Montón y Luis Planas, al que se sumaría ahora Arcadi España, reforzando uno de los momentos de mayor representación reciente. Antes, Mariano Rajoy redujo la presencia valenciana a un único nombre, José Manuel García-Margallo, empadronado en Xàbia pero madrileño de nacimiento.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero concentró un grupo más amplio de ministros valencianos: Teresa Fernández de la Vega, Jordi Sevilla, Bernat Soria, Leire Pajín -nacida en San Sebastián pero criada en Benidorm- y Pedro Solbes, que regresó al área económica tras su primera etapa en los años noventa. Y con José María Aznar, la representación valenciana se mantuvo con Eduardo Zaplana y Juan Costa, junto a Federico Trillo, murciano que obtuvo representación en la cámara por Alicante.

La mayor representación se dio bajo el mandato de Felipe González, cuando coincidieron Vicente Albero, Antonio Asunción, Carmen Alborch y Solbes, mientras que antes, Alfonso Suárez apenas contó con un valenciano: Fernando Abril Martorell, figura clave de la UCD.

Dentro de esa nómina, varios nombres comparten un rasgo común: no nacieron en la Comunitat Valenciana, pero han desarrollado en ella buena parte de su trayectoria. Es el caso de José Manuel García-Margallo, Federico Trillo o Leire Pajín, integrados habitualmente en el espacio político valenciano. En una posición distinta se sitúa Luis Planas, nacido en València pero con carrera desarrollada principalmente fuera de la Comunitat.

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Sanidad, el departamento más recurrente

Por áreas, la presencia valenciana se concentra especialmente en determinados ministerios y Sanidad ha sido uno de los más relevantes, con figuras como Bernat Soria, Leire Pajín y Carmen Montón. En Economía destacó Pedro Solbes y otros ministerios aparecen de forma más puntual, como Interior (Antonio Asunción), Cultura (Carmen Alborch), Agricultura (Vicente Albero y Luis Planas), Exteriores (García-Margallo) o Defensa (Federico Trillo).