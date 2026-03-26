Sánchez elige al valenciano Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda

El exconseller de Hacienda y el actual secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, será el nuevo ministro de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero, quien deja el Gobierno central para ser candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Así lo ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la declaración institucional que ha dado desde la Moncloa para oficializar la remodelación de Gobierno en la que Carlos Cuerpo será el nuevo vicepresidente primero además de ministro de Economía.

Natural de Carcaixent, España asumirá una de las carteras más importantes del Ejecutivo central: la encargada de las llaves de las arcas públicas. Su nombramiento es un claro ascenso desde la Secretaría de Estado de Política Territorial a la que accedió en diciembre de 2023 para ejercer de número dos de Ángel Víctor Torres. Entre sus responsabilidades estará el impulso de la reforma de la financiación autonómica, un asunto clave para los intereses valencianos y del que Montero presentó su primer borrador en enero.

Este será uno de los grandes retos que tendrá a partir de ahora España y con el que se le analizará con lupa desde la Comunitat Valenciana. El objetivo del ministerio, cuando Montero aún estaba al frente pero se conocía que su salida era temprana, es que el cambio de modelo se pueda aprobar antes de final de año en el Congreso para entrar en vigor en 2027. En el primer esquema elaborado por la dirigente andaluza, la Comunitat Valenciana recibiría 3.600 millones más que los que recibiría en caso de no salir adelante.

El tema lo conoce de primera mano. Antes de dar el salto al Gobierno central, España fue conseller de Hacienda en el último tramo del mandato de Ximo Puig. De hecho, su carrera ha ido de la mano del expresident, de quien fue su jefe de gabinete tanto en los meses previos a su salto al Palau de la Generalitat como en la primera legislatura del Botànic, donde fue secretario autonómico. Fue en la segunda legislatura donde dio el salto al pleno del Consell primero como titular de Infraestructuras durante dos años y medio y después como responsable de Hacienda sustituyendo a Vicent Soler.

Sintonía con Morant

La pérdida del poder por parte de la izquierda en la Comunitat Valenciana llevó a España a ejercer de síndic adjunto en las Corts, tras concurrir como número 3 de la lista. En ese cargo no estuvo mucho, menos de seis meses después, ante el nombramiento como secretario de Estado de Política Territorial. Ese salto a la política estatal no le ha alejado, sin embargo, de las redes de poder del PSPV. España se ha erigido en uno de los principales aliados de la líder de la federación valenciana, Diana Morant, con quien ahora compartirá asiento en el Gobierno.

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"La voz valenciana sonará más fuerte que nunca en el Gobierno de España y en sus decisiones. Es un honor compartir la mesa del Consejo de Ministros con Arcadi España. Trabajo, compromiso y vocación de servicio. Enhorabuena, compañero", ha escrito la también ministra de Ciencia en sus redes sociales. También la cuenta oficial de la formación ha mostrado su "orgullo" por el nombramiento y ha destacado que habrá "más voz valenciana, más trabajo, más compromiso" en el Ejecutivo central.