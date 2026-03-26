La Sindicatura de Comptes detecta "incumplimientos significativos" en la gestión de los fondos públicos de los grupos de las Corts

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana señala que las normas de contabilidad y control de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios de las Corts deberían contemplar que puedan reformular, cuando proceda, sus cuentas anuales a la vista de observaciones en las auditorías de esta institución de control financiero.

Además, emplaza a los grupos parlamentarios a adoptar las medidas de control interno necesarias para que los gastos reparados por los informes de control financiero de la Intervención se completen y justifiquen adecuadamente durante la fase de alegaciones a estos informes y no en la fase de alegaciones de los expedientes de reintegro que, en su caso, se acuerden posteriormente por la Mesa de las Corts. Así lo recomienda la Sindicatura de Comptes en el informe sobre la cuenta general de las Corts relativa al ejercicio 2024, que la institución ha publicado este jueves. Un informe que recoge que el grupo del PP deberá reintegrar 280.000 euros no justificados de la subvención del ejercicio de 2024, de los que ya habría devuelto 210.000. A Vox también le ha tocado reintegrar 864 euros.

Esta auditoría financiera expresa una opinión con la misma salvedad de años anteriores, estos es que, las Corts no disponen de un registro actualizado que recoja la valoración del inmovilizado no financiero, así como las diversas circunstancias que puedan producirse en sus activos. Según Sindicatura, esta situación representa una limitación al alcance de la auditoría, por lo que asegura que no puede "opinar" sobre la composición, ubicación y valoración de los elementos que puedan integrar los epígrafes de inmovilizado no financiero del balance a 31 de diciembre de 2024.

Respecto a las cuentas anuales de los grupos parlamentarios y la documentación justificativa, la Sindicatura ha detectado varios "incumplimientos significativos" de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, que establece que las cuentas deberán ser remitidas a la Mesa de las Corts antes del 15 de febrero del ejercicio siguiente.

Las cuentas del PP fuera de control

Sin embargo, Vox las presentó inicialmente el 15 de febrero de 2025, aunque el 28 de julio aportó otras cuentas que corregían algunos errores; el PSPV y Compromís las presentaron fuera de plazo con cierto retraso, el 7 de mayo y el 4 de junio de 2025, respectivamente, si bien han podido ser objeto del control financiero de la Intervención de las Corts; y el PP las presentó el 30 de enero de 2026, con casi un año de retraso, y no han podido ser objeto del control financiero.

Respecto a las cuentas justificativas trimestrales correspondientes a gastos del ejercicio 2024, todos los grupos las han presentado con retraso: el PP, Compromís y Vox fuera del plazo en dos de los cuatro trimestres de 2024 y el PSPV en tres. Además, no siempre los grupos completan la adecuada justificación y en algunos casos, como el PP, lo hacen posteriormente, en la fase de los expedientes de reintegro acordados por la Mesa de las Corts.

Estos hechos, según el informe de la Sindicatura, ponen de manifiesto que el hecho de que los grupos parlamentarios no presenten en forma y plazo tanto sus cuentas anuales como las justificativas trimestrales y la documentación de los gastos "dificulta e incluso impide" que la Intervención de las Corts "ejecute adecuadamente sus planes de control financiero y ocasiona un retraso en la formulación, fiscalización y posterior aprobación" de la Cuenta General.

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En cuanto a ejercicios anteriores, el informe indica que, de las 19 recomendaciones que figuraban en la auditoría de 2023, las Corts han aplicado tres, parcialmente cinco y 11 están pendientes de implantar.