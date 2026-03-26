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Último desahucio de un fondo buitre en València: cocinera de 48 años, en paro y con 3 hijos

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) exige un nuevo decreto de protección tras un 2025 con 249 desahucios al mes en la Comunitat Valenciana

Miembros de la PAH en el desahucio de Teresa y de su familia.

Miembros de la PAH en el desahucio de Teresa y de su familia. / Levante-EMV

Mónica Ros

Mónica Ros

València

Esta mañana se ha producido el último desahucio en València: mujer de 48 años, cocinera en paro y con tres hijos. La mujer ha perdido la vivienda que compró en el barrio de la Fuensanta antes de una crisis inmobiliaria. Cuando el sistema económico estalló, Teresa se vio obligada a elegir entre llenar la nevera o pagar la hipoteca. Su historia es la de tantas otras personas que, como ella, consiguieron un alquiler social con el banco con el que firmaron la hipoteca (Cajamar). Sin embargo, y mientras duró el alquiler social, un fondo buitre (Robusto capital) compró la vivienda y cuando finalizó el contrato inició el desahucio para hacer negocio. Y así ha sido. El fondo buitre ha vendido el piso pero no a Teresa, sino a un gran tenedor que se subrogó al proceso de desahucio. El proceso ha finalizado hoy con otra familia en la calle.

Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València exigen un "nuevo decreto o medidas urgentes para paralizar los desahucios", tras los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reflejan 2.992 desahucios en 2025, lo que significan 249 familias a la calle cada mes. Ocho al día. "No se puede aceptar que el voto en contra de PP, VOX y Junts implique dejar en la estacada a lsa 70.000 familias que tenían el Escudo Social", afirman.

Teresa hoy, a la espera del desahucio.

Teresa hoy, a la espera del desahucio. / Levante-EMV

Por ello, desde la PAH instan al Consell y al Ayuntamiento de València a "adoptar todas las medidas posibles para paralizar desahucios, entre ellas, un protocolo de mediación destinado a conseguir alternativas habitacionales ; la aplicación y desarrollo del artículo 23 del Decreto 3/2023 del Consell (cesión de uso de grandes tenedores); la aplicación del programa LlogAd para contratos de alquiler (siendo titular las Administraciones y subrogándose familias), y otras como pueden ser el tanto y retracto, la expropiación, la compra directa..."

Zonas tensionadas

Para quienes lidian cada día ante este drama es "urgente la declaración de zona tensionada para amplias comarcas de la Comunitat Valenciana y de la ciudad de Valencia, como primera medida para adoptar una bajada de precios que es necesaria".

Por último, solicitan que hasta que no existe un parque público suficiente "se adopte como primera medida, la prohibicion de venta de viviendas para especular".

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El próximo 30 de abril está previsto el desahucio de Luisa y de su hijo, también en el barrio de la Fuensanta.

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