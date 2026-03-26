Un operario de Buseo confirma que la presa se llenó en cuatro horas y que la lluvia les dejó sin cobertura

Dos trabajadores de la empresa concesionaria que gestiona el embalse de Buseo, Typsa, competencia de la Generalitat Valenciana comparecen hoy en los juzgados de Catarroja. El primero en declarar, Francisco Rubio Morant, ha confirmado ante la jueza y el fiscal de la dana que la presa se llenó en apenas cuatro horas y que la intensa lluvia que también descargó el 29 de octubre de 2024 les dejó sin cobertura, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración. .

El horario de estos operarios es desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, aunque en situaciones de emergencia se amplía según necesidad. Los trabajadores han confirmado que estaban prevenidos por la información que les facilitó Typsa, la empresa para la que trabajan. El último contacto telefónico con la empresa fue alrededor de las 20 horas, en el que les anunciaron que la previsión era que el agua alcanzara el aliviadero de la empresa sería a las 01.30 horas de la mañana. Desde ese último contacto alrededor de las 20 horas ambos trabajadores perdieron la cobertura y no la recuperaron hasta la mañana siguiente a las 13 horas.

Finalmente, el nivel del agua en la presa alcanzó el aliviadero antes de lo esperado y, según el testimonio del primer operario, alrededor de de las 22.45 horas el pantano ya estaba desbordado. La falta de cobertura en la zona les impedía avisar de la situación exacta de la presa, según su testimonio.

Ambos trabajadores, que residen en la zona, comprobaron la situación desde la misma presa, aunque al ver el nivel que alcanzaba el agua, se refugiaron en la caseta de administración del embalse. Según ha explicado el primer operario, "mandé a mi compañero a casa y me quede en la casa de la administración hasta que se hizo de día" y llegó el director de explotación, a las 6 de la mañana, tras desplazarse diez kilómetros caminando, ya que laas intensas lluvias habían provocado derrumbamientos en las carreteras de accesos.

La presa de Buseo se acabó de construir en 1915 en el término municipal de Chera entre los ríos Reatillo y Sot, afluentes del Turia. El día de la dana el nivel del agua superó en dos metros y medio el muro de contención ubicado a una cota de 458,70 metros sobre el nivel del mar. Buseo es un embalse competencia de la Generalitat que sólo tiene uso recreativo. Un informe de la Conselleria de Agua aportado a la causa de la dana refleja que en el entorno del embalse se recogieron desde las 6 de la mañana del 29 a la misma hora del 30 de octubre un total de 424,4 litros por metro cuadrado (l/m2) en la ubicación de la presa. En una primerra tanda «cayeron casi 100 mm entre las 7 y las 10 de la mañana", aunque "la lluvia arreció especialmente entre las 18 y las 22 horas, periodo en el que se registraron 241 mm de los 424 totales».

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El desbordamiento de la presa de Buseo fue la causa directa de dos de los 230 fallecidos el fatídico 29 de octubre: un padre y su hijo pequeño fallecieron en el municipio de Sot de Chera, según relató a la magistrada la mujer y madre de los dos fallecidos, al inicio de la instrucción. Aunque en la cuenca del Turia fallecieron un total de nueve personas de las 230 víctimas mortales que dejó la nada.