Las 35 horas para los funcionarios, a doble velocidad: el Gobierno la aplicará en abril mientras sigue en estudio en la Generalitat

El Gobierno central pondrá en marcha la semana laboral de 35 horas para los funcionarios estatales en las próximas semanas. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que la medida se empezará a aplicar a partir de mediados de abril, después de Semana Santa. Se trata de un compromiso del Ejecutivo central con los sindicatos que estaba pendiente de ejecutar y, tras la negociación con los sindicatos, entrará en vigor a lo largo de la "primera quincena de abril", en palabras de López.

El propio ministro reconoció que es una medida compleja de aplicar de golpe y que hay que desarrollarla "con todos los ministerios" y en el caso de las autonomías, "hay comunidades que ya la aplican y otras que no". La Comunitat Valenciana está en el segundo grupo. La Conselleria de Hacienda y Administración Pública, que dirige José Antonio Rovira, está analizando el coste que esta decisión tendrá en la organización interna de la administración valenciana.

El Gobierno valenciano firmó con los sindicatos en 2024 el acuerdo de legislatura donde se incluía la implantación progresiva de la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos de la administración autonómica, pero los sindicatos han ido viendo cómo pasa el tiempo, con el foco puesto en muchos casos en las consecuencias directas de la Dana, sin que se haya avanzado demasiado en esta materia. En ese sentido, aunque todavía se está en plazo —2026 es la fecha límite—, las organizaciones sindicales han reclamado sentarse a negociar ya para ver cómo llevar a cabo la medida.

"Desde la Generalitat se está analizando el coste de la aplicación de la medida en los diferentes sectores", explicaron recientemente a preguntas de este diario desde el departamento de José Antonio Rovira, cuyo nuevo director general de Función Pública, Vicente Serra, tiene esta cuestión entre las prioridades junto a otras como la reforma del decreto de teletrabajo.

Noticias relacionadas

Fuentes de la Conselleria insisten en que "desde que se firmó el acuerdo se señaló que la implantación de la jornada de 35 horas era una cuestión que estaría sobre la mesa pero siempre teniendo en cuenta la situación presupuestaria y garantizando que su puesta en funcionamiento no afecte a la correcta prestación de los servicios públicos". Por ello, se ha pedido un informe detallado a Hacienda para conocer el impacto presupuestario que supondrá, sobre todo por si son necesarias nuevas contrataciones en áreas como Servicios Sociales.