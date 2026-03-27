El tiempo
La Aemet activa la alerta naranja en la Comunitat Valenciana por rachas de viento huracanadas de 100 km/h y olas de cuatro metros
Tras unas semanas de tregua y unas Fallas con un tiempo primaveral, la inestabilidad vuelve este fin de semana en todo el territorio valenciano
La Comunitat Valenciana vuelve a prepararse para un fin de semana marcado por una escalada de inestabilidad meteorológica, donde las fuertes rachas de viento y los fenómenos costeros serán los grandes protagonistas. Tras unas semanas de tregua y unas Fallas con un tiempo estable e incluso primaveral, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos de nivel naranja y amarillo en todo el territorio valenciano.
Alerta amarilla: Regresa la inestabilidad
El cambio de escenario comenzará a percibirse este sábado 28 por la tarde. Aunque la jornada arrancará con cielos poco nubosos y vientos flojos, la situación se complicará a partir de las 16:00 horas, momento en el que entrará en vigor la alerta amarilla en el litoral e interior de Castellón por rachas de viento del noroeste que podrían superar los 80 km/h.
Esta situación se trasladará también a la costa norte de la provincia al caer la noche, con fenómenos costeros con rachas de viento de 80 km/h. En cuanto a las temperaturas, el mercurio registrará un ascenso en la mitad sur de la Comunitat Valenciana, mientras que en el interior del norte se esperan heladas débiles.
Alerta naranja y rachas de viento huracanadas
El domingo será el día crítico. La alerta naranja teñirá la provincia de Castellón, tanto en el litoral como en el interior, durante toda la jornada. El viento del norte y noroeste podría superar los 100 km/h, y la situación marítima será igualmente adversa en esta zona, con rachas de 90 km/h y olas que alcanzarán los tres metros.
La alerta amarilla se extenderá también al litoral e interior de Valencia y al norte de Alicante, con rachas que sobrepasarán los 70 km/h y un estado del mar especialmente adverso, con olas que podrían alcanzar los cuatro metros en las costas valencianas y alicantinas. A pesar de que los cielos lucirán mayoritariamente despejados, el descenso de las temperaturas máximas en el interior acentuará la sensación de frío.
Rachas muy fuertes en Castellón
Aunque la intensidad tenderá a moderarse en gran parte del territorio, la Aemet mantiene para el lunes la previsión de rachas muy fuertes en Castellón. El cielo presentará intervalos de nubes altas, aumentando a nuboso en el interior del norte al final del día. Por otra parte, el descenso de las temperaturas en la mitad norte de la Comunitat Valenciana provocará heladas.
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