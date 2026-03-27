VAIVÉN
Alfonso Rus reaparece en redes: "Mil, dos mil, tres mil, quatre mil... Quant més en feu, el premi serà més gran... tindreu un televisor segur o una llavadora"
Con su peculiar estilo, Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de València, protagoniza una promoción en redes sociales
Si hay alguien con capacidad para revolucionar un sorteo y lograr visitas con su particular forma de ganarse al público ese es Alfonso Rus, exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València. Rus protagoniza una entrevista en una televisión comarcal y para promocionarla no han dudado en que sea él el encargado de buscar el mayor número de visualizaciones. Dicho y hecho.
El ex dirigente popular se mueve como pez en el agua ante las cámaras y con su labia habitual no ha dudado en buscar el mayor número de visualizaciones: "Anem a veure si fem reproduccions a la televisió: mil, dos mil, tres mil, quatre mil... Quant més en feu, el premi serà més gran... tindreu un televisor segur o una llavadora".
Como si de un influencer más se tratase, Rus se ha lanzado a por las reproducciones: "Reproduccions, reproduccions... Si aplegueu a les 12.000..."
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