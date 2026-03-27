La procesión de coches en Semana Santa en las carreteras valencianas es más trágica: más accidentes mortales y alcohol al volante

La Dirección General de Tráfico (DGT) fue creada en 1959. El primero de los anuncios televisivos para intentar reducir la siniestralidad y la mortalidad en las carreteras se emitió en 1968. “Usted primero”, era el título. Se trataba de un corto de 1 minuto y 37 segundos patrocinado por la aseguradora Phoenix Assurance Company Limited, en el que, en blanco y negro, se mostraba a un conductor en su coche superando el límite de velocidad. En una de las curvas de la carretera de montaña se sale de la vía y se despeña. De pronto, aparece un motorista, que se acerca a observar la escena. Su cabeza es una calavera que personifica la muerte.

Desde entonces, las campañas de la DGT han transitado por varios perfiles. Unas han apelado al sentido de la responsabilidad y otras han enseñado sin tapujos la cara más trágica de los accidentes: la muerte y las secuelas de por vida. Ni el blanco y negro, ni el rojo sangre, ni la llamada al cerebro, ni aporrear el corazón de los conductores han servido para erradicar totalmente la lacra de las vidas quebradas por culpa de los accidentes. Un mal que inunda todo el año, pero que se ceba especialmente en fechas en las que el número de desplazamientos se dispara.

Por ejemplo, en la inminente Semana Santa. El 15,1% de los accidentes registrados en las carreteras valencianas entre 2015 y 2024 en estas fechas vacacionales provocaron fallecidos o heridos que fueron hospitalizados, según se refleja en un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación para la Seguridad Vial, Fesvial. Ese porcentaje se sitúa por encima de la media nacional, que es del 14,6% en la última década.

En España se produjeron en total cerca de 24.000 accidentes de tráfico en Semana Santa, con un balance de 460 fallecidos y más de 33.000 personas heridas. En la Comunitat Valenciana hubo 3.600 accidentes con muertes y heridos de consideración en ese período analizado. El punto negro con más accidentes de España es la A-31, entre los kilómetros 206,2 y 226,8, en Alicante, con 22 siniestros con víctimas.

Velocidad sin límite

El citado estudio refleja la conciencia sobre el riesgo que entrañan los desplazamientos por carretera en esta época. En concreto, el 28% de los conductores valencianos señalan la Semana Santa como las fechas más peligrosas del año para circular por las carreteras. Ese porcentaje sube hasta el 32% si se observa la media española. Pero la conciencia sobre el peligro no es óbice para que una parte importante de los que se sientan al volante tiente la suerte y ponga en riesgo su vida y la de los demás. En general, quienes se saltan las normas y desoyen los consejos y advertencias sobre seguridad vial están en la media de los practicantes de estas conductas poco cívicas en el conjunto de España. En algunos puntos mejoran la estadística y en otros la empeoran. Los valencianos, en general, son menos 'fitipaldis' en las fechas de la pasión y muerte de Jesucristo. Un 48% de los conductores reconoce superar los límites de velocidad en los desplazamientos de Semana Santa, frente al 53% que lo admite de media en España.

Otros parámetros que influyen en la atención en la ruta y, por tanto, inciden en la seguridad, no figuran en cambio en las señales de tráfico. Por ejemplo, las recomendaciones de parar y descansar (cada dos horas o cada 200 km) en los desplazamientos largos desde el lugar de residencia al punto vacacional. O viceversa, en la operación retorno. Nada menos que 40 de cada 100 valencianos aseguran que no cumplen estos preceptos, un porcentaje similar a la media española.

Cóctel mortal de vino, cerveza y combinados

En España, la tasa de alcoholemia permitida es de 0,5 g/l en sangre (0,25 mg/l en aire espirado) para conductores generales. Una parte de estos no piensa abonarse al alcohol 0.0, según el citado informe. Un 17% para ser precisos. Esa franja comprende a los que aseguran consumir vino, cerveza o combinados durante los viajes en coche en estas vacaciones a pesar de ser ellos los que manejan el volante. Una tasa, la de los irresponsables de la bebida, que está ligeramente por encima de la media del conjunto del país, que es del 16%.

De nuevo en el lado de las recomendaciones, más allá de la ley, está el consejo de comer con moderación cuando se va a conducir o en las paradas de los viajes. Pero un tercio de los conductores valencianos (el 34%) hace caso omiso y admite que realiza comidas copiosas durante los trayectos en Semana Santa. Exactamente en la misma proporción que la media española.

El estudio también recoge que el 14% de los valencianos que disponen de un vehículo aún no han adquirido la baliza V-16 homologada, frente al 15% de los conductores en el conjunto de España.

Mayor riesgo en la operación salida

Los viajes de ida concentran más accidentes que los viajes de vuelta. Especialmente en la previa y los primeros días del período vacacional, el viernes, sábado y Domingo de Ramos. Esta última fecha concentra mayor proporción de accidentes mortales, con prácticamente un 5% sobre los siniestros con víctimas ocurridos ese día. Curiosamente, el 63,5% se produce en carreteras convencionales y sobre todo en rectas, aunque los que se suceden en curvas aumentan respecto al resto del año.

Noticias relacionadas

Respecto al perfil de las víctimas, el 61% son hombres con una edad de entre 31 y 45 años. Justo ese patrón coincide con el de los conductores implicados en los accidentes, que también suelen ser hombres (76%) de ese mismo rango de edad y con más de 20 años de experiencia al volante. Destaca, además, el incremento de víctimas menores de edad, debido a la proliferación de viajes familiares en estas fechas.