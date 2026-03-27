Un calendario adelantado y fin de la convocatoria dana: todas las novedades para las PAU 2026

La normativa que regula las Pruebas de Acceso a la Universidad de 2026 viene con novedades, sobre todo en el calendario y las convocatorias. La Conselleria de Educación ha hecho pública hoy la resolución que regula la selectividad.

La primera novedad es que gran parte de las fechas marcadas en el calendario se adelantan. Lo hacen los exámenes de la convocatoria ordinaria de la PAU 2026, que se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de junio, con el viernes 5 de junio habilitado para resolver posibles solapamientos horarios. El curso pasado, las pruebas comenzaron un día más tarde. En cuanto a la convocatoria extraordinaria, se celebrará el 30 de junio y el 1 y 2 de julio, mientras que queda el viernes 3 de julio disponible para casos de coincidencia horaria entre asignaturas.

Calendario de las Pruebas de Acceso a la Universidad 2026 en la Comunitat Valenciana.

Calendario de matrícula, notas y revisiones

La convocatoria ordinaria de junio para la PAU 2026 comenzará con la matriculación del alumnado del 18 al 22 de mayo, día en que termina el plazo a las 14 horas. Los exámenes, como se ha detallado, serán los días 2, 3 y 4 de junio, con la posibilidad de extenderse al viernes 5 si hay solapamientos. Tras el periodo de corrección, las notas se harán públicas el 12 de junio a partir de las 13 horas, un día antes que el año pasado. Inmediatamente después , se abre el plazo para solicitar revisiones de los exámenes durante los días 15, 16 y 17 de junio.

En esta primera convocatoria, las revisiones se resolverán el 19 de junio. Si, después de esa fecha, algún alumno quiere ver su examen, podrá pedirlo el 22 y 23 de junio si pertenece a las provincias de Castellón y Valencia, y el 25 y 26 si es de Alicante. Las jornadas de visualización de exámenes serán el 26 de junio para Castellón y Valencia, y el 29 de junio para Alicante.

En cuanto a la convocatoria extraordinaria de julio, la matrícula estará abierta entre el 15 y el 18 de junio, día en que concluye el plazo también a las 14 horas. Los exámenes se desarrollarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, con el 3 de julio para resolver posibles solapamientos. Las notas se conocerán el día 7 de julio a partir de las 17 horas, tras lo cual los estudiantes dispondrán del 8, 9 y 10 de julio para solicitar las revisiones pertinentes.

En esta segunda convocatoria, la Comisión Gestora resolverá las revisiones el 14 de julio, la petición para ver los exámenes tendrá que hacerse los días 15 y 16 (en las tres provincias), y la prueba podrá verse el 20 de julio.

La adjudicación de plazas universitarias para las dos convocatorias se realizará el 10 de julio, también un día antes que en la convocatoria del año anterior.

Selectividad en la Universidad de Alicante / HECTOR FUENTES

Primer año sin convocatoria dana

El año pasado, se decretó que los estudiantes afectados por la dana tendrían derecho a hacer la PAU un mes después, en la segunda convocatoria, pero que a ellos les computaría como la primera. Es decir, que el alumnado afectado por la dana tendría una "segunda convocatoria" un mes mas tarde.

Pero este año, la nueva normativa elimina las medidas excepcionales aplicadas el pasado curso a raíz de la dana, que contemplaban una tercera convocatoria extraordinaria, y establece un calendario único para todo el alumnado.

También hay asuntos que se explican más en detalle en la nueva norma o que se mantienen. La resolución clarifica la posibilidad de que el alumnado que ya haya superado la PAU pueda presentarse de nuevo a la fase obligatoria completa para mejorar su nota de acceso. Asimismo, se mantiene la opción de concurrir a la fase voluntaria para elevar la nota de admisión con un máximo de tres materias adicionales, o cuatro si se incluye una segunda lengua extranjera.

¿Cómo son los exámenes de la PAU 2026?

Como en los últimos años, el proceso de admisión se divide en dos partes: una fase obligatoria, que corresponde a la prueba de acceso, y una fase voluntaria, destinada a mejorar la nota de admisión.

Son obligatorias cinco asignaturas. El alumnado debe examinarse de Lengua Castellana y Literatura II, Valenciano: Lengua y Literatura II, y elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía. También debe realizar un examen de Lengua Extranjera II, donde puede escoger entre alemán, inglés, francés o italiano, opción que debe indicar previamente en la solicitud de inscripción. A estas materias se suma una asignatura específica obligatoria de segundo de Bachillerato, que depende de la modalidad cursada.

Sobre la asignatura específica de modalidad, en la modalidad de Artes, el alumnado deberá examinarse de Dibujo Artístico II en la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, o bien de Análisis Musical II o Artes Escénicas II en la vía de Música y Artes Escénicas, a su elección. En Ciencias y Tecnología, la elección es entre Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. En la modalidad General, la materia obligatoria es Ciencias Generales. Por su parte, en Humanidades y Ciencias Sociales, se puede optar entre Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

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La nota de acceso a la universidad es la media ponderada entre el 60 % de la nota media de Bachillerato —sin tener en cuenta la asignatura de Religión— y el 40 % de la calificación de la prueba de acceso.