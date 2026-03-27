Baño compara su "calvario" con el caso bono comercio con el de Jesucristo en la cruz

Tranquilo y ante una multitud de medios de comunicación, el presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, ha llevado a un escalón supremo su inocencia en el caso de los bonos comercio. El empresario ha argumentado su defensa revelando una conversación que tuvo con el obispo Munilla y en la que ha comparado su "calvario" en este proceso con la crucifixión de Jesucristo.

A preguntas de los medios, ha asegurado que testificará de manera voluntaria en el Juzgado número 4 de Alicante en cuanto su abogado termine de estudiar el expediente. Sus declaraciones se producen dos días después de que el magistrado titular del Juzgado 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante levantara el secreto de sumario sobre el caso de los bonos comercio, donde hasta la fecha es el también presidente de Facpyme es el único investigado.

El proceso sigue su curso y el instructor tiene ahora por delante el examen de toda la documentación recabada el pasado viernes 13 de marzo tras el registro de la sede de federación alicantina y de unos trasteros anexos. Ese mismo día, Carlos Baño fue detenido y puesto en libertad con cargos por la tarde. El empresario se acogió a su derecho a no declarar.

En este contexto judicial, el presidente de la Cámara ha anunciado esta misma semana su intención de presentarse a la reelección de la entidad cameral. Además de ser el único investigado, las pesquisas policiales han llevado al magistrado a ordenar el bloqueo de una cuenta de Nexo Retail, con algo más de 100.000 euros de saldo. Esta cantidad sería muy inferior a la que la empresa creada por Baño podría haber obtenido vía sobreprecios por la gestión de los bonos, según señalan fuentes de la investigación.

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De hecho, la propia mercantil declaró unas ganancias de 770.369 euros entre 2022 y 2024 con una facturación de solo 1.262.270 euros, lo que supone que transformara en beneficios el 60 % de lo que ingresó. Nexo Retal es una sociedad instrumental sin medios, personal ni sede. Únicamente cuenta una dirección postal en un centro de negocios de Alicante tras verse obligado Carlos Baño a sacar la sociedad de la sede de CEV Alicante, donde siguen estando las oficinas de Facpyme.

(Noticia en elaboración)