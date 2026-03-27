Cerca de 50.000 extranjeros consiguen sus papeles y un trabajo tras demostrar que residen más de 3 años en la Comunitat Valenciana

La figura del arraigo ya que es una de las vías más empleadas en la legalización de las personas que no han conseguido superar el círculo que supone que exijan un permiso de residencia para poder trabajar y que sin un contrato de empleo sea imposible obtener la residencia. Un total de 48.201 personas de 16 años o más con autorización de residencia por arraigo estaban trabajando y cotizando a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana a 31 de diciembre de 2025. Así consta en el último informe del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones sobre las autorizaciones de residencia por arraigo en España.

Valencia destaca como la tercera provincia del país en volumen de personas con arraigo, con 22.226 extranjeros, y a Alicante como cuarta, con 20.311. Castellón queda a más distancia, con 9.029, aunque también figura como una provincia relevante con un 12% de las peronsas extranjeras que han conseguido su documentación mediante la vía del arraigo. Además, Valencia registra un aumento interanual del 20,8%, frente al 12,2% de Alicante.

Cerca del 70% de los jóvenes ex tutelados se incorporan al mercado laboral

El OPI publica también cómo se incorporan al mercado laboral los niños, niñas y jóvenes no acompañados y jóvenes que han estado tutelados por el Estado y tiene entre 16 a 23 años. El Observatorio registra un total de 20.201 personas en este grupo (a nivel estatal), lo que representa una variación del 15,8% en el último año y del 0,4% en el último trimestre. En cuanto a la distribución por sexo, no se han observado cambios significativos en los últimos datos de 2025, el porcentaje de mujeres es del 6%.

También su incorporación al mercado laboral muestra datos estables, a 31 de diciembre de 2025, el 59% formaban parte del mercado laboral, un porcentaje de afiliación a la Seguridad Social que aumenta hasta el 69% entre las personas jóvenes ex tuteladas más mayores, entre 18 y 23 años.

Casi la mitad, con contrato indefinido

El informe destaca que el 46% de estos cotizantes vía arraigo presenta un contrato indefinido a tiempo completo y las secciones de actividad predominantes fueron la hostelería (17%; 37.036 personas), las actividades administrativas (14%; 29.680), la construcción (13%; 27.734) y el comercio (13%; 27.182).

La vía del arraigo funciona. Por ello, los cambios de la ley de Extranería (que entraron en vigor en mayo de 2025) incluyen cambios que mejoran esta vía de regularización. Hasta el cambio en la ley, para pedir el arraigo, las personas migrantes debían esperar tres años. Con la nueva ley podrán pedirlo a los dos. Además, los permisos obtenidos por esta vía tendrán una vigencia de un año y tras la renovación se ampliarán a cuatro más.

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Sin embargo, la vía del arraigo ya no es posible para los solicitantes de asilo. Así, si los solicitantes de asilo ven denegado su permiso no se pueden acoger a esta vía.