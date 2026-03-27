Desembarco de valencianos en la toma de posesión de Arcadi España

El recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, estuvo arropado este viernes en su toma de posesión por un nutrido grupo de valencianos en Madrid. Además de la ministra valenciana y secretaria de Ciencia, Diana Morant, se han desplazado al intercambio de carteras, como el presidente del ICO, Manuel Illueca o la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, Julio Monreal, jefe de gabinete en esta secretaría de estado, o Salva Almenar, director de gabinete de presidencia de Adif. También ha habido desembarco de cargos y amigos desde Valencia. En el acto han estado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, Anaïs Menguzzato (exconcejala del Ayuntamiento de València y exgerente de FGV), o el asesor del grupo municipal socialista Rafa Villalba, que también trabajó con España.