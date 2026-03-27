Circulación
Arranca la salida de la Semana Santa en el tráfico en Valencia con retenciones en la AP-7
Entre los puntos con circulación irregular figuran la CV-30 en Terramelar y Quart de Poblet, la CV-31 en Benimàmet-Beniferri, la V-30 entre Benimàmet-Beniferri o la A-7 en Museros
J.Roch
El inicio de la primera salida de las vacaciones de Semana Santa, en la que se prevén desde esta tarde y hasta la medianoche del 8 de abril un total de 17 millones de desplazamientos, está generando ya complicaciones de tráfico en varias carreteras, sobre todo en las salidas de Madrid.
Así, según informa la Dirección General de Tráfico, en Castellón, en la AP-7 en Chilches, dirección Valencia, un acciente complica la circulación. Más concretamente, los principales problemas de tráfico se localizan en los accesos a València y en varios tramos de gran capacidad del área metropolitana.
Principales retenciones
Entre los puntos con circulación irregular figuran la CV-30 en Terramelar y Quart de Poblet, la CV-31 en Benimàmet-Beniferri, la V-30 entre Benimàmet-Beniferri, Mislata y el entorno de La Luz, así como la V-31 en Horno de Alcedo. También aparecen retenciones en la A-3 a la altura de Chiva y en la A-7 entre Puig y El Baró.
Junto a las congestiones, la DGT mantiene numerosos avisos por obstáculos fijos y accidentes en carreteras como la A-3, A-7, V-31, CV-500, CV-367 o CV-310, lo que agrava la presión sobre la red viaria valenciana y obliga a extremar la precaución. Así que la situación de tráfico es densa pero desigual porque los atascos se concentran en unos pocos ejes estratégicos.
Como suele ser habitual, Tráfico ha partido el dispositivo especial de tráfico de Semana Santa en dos fases. La primera de ellas será este fin de semana, desde las tres de la tarde de hoy, viernes, hasta las doce de la noche del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos.
La baliza V-16, obligatoria
La segunda fase estará comprendida entre el miércoles 1 de abril y la medianoche del lunes 6, jornada festiva en siete comunidades autónomas: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunitat Valenciana.
Tal y como recuerda la DGT, los desplazamientos se producirán con dos novedades importantes: por un lado la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera que obligue a detener el vehículo, y por otro las nuevas mejoras incorporadas al teléfono 011 de información del estado de las vías.
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