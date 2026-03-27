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José Vicente Morata (Cámara de Comercio) sobre Arcadi España: "Es un perfil serio y riguroso esencial para el crecimiento económico"

"Su conocimiento directo de las necesidades y singularidades de nuestro territorio debe ser un activo para avanzar, de una vez por todas, en la corrección de la infrafinanciación", apunta el presidente de la Cámara

José Vicente Morata.

José Vicente Morata. / Fernando Bustamante

José Luis Zaragozá

València

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, se ha unido este viernes a las celebraciones por el nombramiento del valenciano Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero, como ya ha hecho la Confederación Empresarial de la C. Valenciana (CEV) que ya el jueves aplaudió el nombramiento de España y confió en que su papel al frente del ministerio permite corregir la infrafinanciación que sufre la C. Valenciana.

El presidente de la Cámara ha asegurado este viernes que España "tiene una amplia experiencia en la gestión pública, donde ha mostrado capacidad de diálogo, cercanía hacia el tejido empresarial y un profundo conocimiento de la realidad económica, especialmente de la Comunitat Valenciana". "Estamos convencidos de que su perfil, serio y riguroso, contribuirá a reforzar la confianza y la estabilidad en la política económica, elementos esenciales para impulsar el crecimiento, la inversión y la competitividad de nuestras empresas", señala el dirigente a este diario.

"Un activo"

Morata también valora "de manera especialmente positiva que sea valenciano" por su manejo de la realidad autonómica. "Su conocimiento directo de las necesidades y singularidades de nuestro territorio debe ser un activo para avanzar, de una vez por todas, en la corrección de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. Es imprescindible abordar una financiación autonómica más justa que garantice la igualdad entre territorios y permita desplegar todo nuestro potencial económico, junto con el impulso de infraestructuras estratégicas clave para nuestro desarrollo", destaca Morata.

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Además, apunta el presidente de la Cámara "valoramos de manera especialmente positiva que sea valenciano", así como "su conocimiento directo de las necesidades y singularidades de nuestro territorio". Lo anterior, apunta Morata, "debe ser un activo para avanzar, de una vez por todas, en la corrección de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. Es imprescindible abordar una financiación autonómica más justa que garantice la igualdad entre territorios y permita desplegar todo nuestro potencial económico, junto con el impulso de infraestructuras estratégicas clave para nuestro desarrollo.

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