Un juez de Alicante investiga si la empresa que creó Baño para gestionar los bono comercio cobró a los ayuntamientos el doble de lo que costó el servicio

La veintena de ayuntamientos de la provincia de Alicante a los que la empresa creada por el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, gestionó el programa de los bono comercio de los años 2022 y 2023 habrían pagado por esta prestación al menos el doble de lo que en realidad costó un servicio que encima no realizaba esta mercantil, Nexo Retail Alicante S. L., sino otra a la que se le subcontrataban los trabajos.

Esta última, que entre otras funciones habilitaba las pasarelas de pago de las subvenciones de ayuda al consumo local, remitía las facturas con el importe del trabajo ejecutado a Nexo Retail, donde se habrían “engordado” hasta doblar su importe, e incluso más en algunos casos, introduciendo para justificar los sobreprecios conceptos imprecisos y de difícil fiscalización.

Recibos que la patronal del comercio de la pequeña y mediana empresa de la provincia (Facpyme), presidida también por Baño, pasaba después al cobro a los ayuntamientos. “Pagaban más de lo que tenían que pagar por las gestiones que se hacían. No eran cantidades excesivamente elevadas, pero eran muchos los consistorios”, indicaron fuentes conocedoras de las pesquisas, sobre las que acaba de levantarse el secreto de sumario.

Modus operandi

Este modus operandi centra la investigación en la que desde hace un año vienen trabajando los fiscales delegados de anticorrupción en la provincia, Pablo Romero y Fran Marco, tras remitirles el asunto la Agencia Valenciana Antifraude, donde inicialmente se denunciaron estos hechos.

Hace apenas un mes, los fiscales llevaron el asunto ante el titular de la plaza 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, el magistrado Francisco Javier de la Torre, quien el pasado día 13 ordenó el registro de la sede de Facpyme y de unos trasteros anexos de donde agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial se llevaron cajas de documentación que ahora se encuentran en el juzgado a la espera de ser analizada.

Detención

Al mismo tiempo, el juez acordó la detención de Baño por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones, aunque las pesquisas realizadas hasta el momento apuntan más hacia el primer cargo. El presidente de la Cámara, que el miércoles anunció su intención de presentarse a la reelección de la entidad, fue puesto en libertad con cargos horas después de su arresto tras acogerse a su derecho a no declarar.

Cuenta bloqueada y ganancias

El mismo día de esos registros, el instructor ordenó también el bloqueo de una cuenta de Nexo Retail, con algo más de 100.000 euros de saldo, cantidad que estaría por muy debajo de la que los investigadores sospechan que la empresa creada por Baño podría haber obtenido con los sobreprecios por la gestión de los bonos.

De hecho, la propia mercantil declaró unas ganancias de 770.369 euros entre 2022 y 2024 con una facturación de solo 1.262.270 euros, lo que supone que transformó en beneficios el 60% de lo que ingresó pese a tratarse de una sociedad instrumental sin medios, personal ni sede. Únicamente cuenta una dirección postal en un centro de negocios a afecto de notificaciones.

Mazón

Baño la creó el 13 de julio de 2022, poco antes de que la Diputación lanzara el programa de los bono comercio, considerada una de las iniciativas estrella de Carlos Mazón, quien entonces presidía la Corporación provincial y cuyas buenas relaciones con el presidente de la Cámara, donde el exjefe del Consell conserva su plaza de director gerente, son públicas y notorias. Baño figuraba como administrador único y Facpyme era su único socio.

Tras desvelarse que la mercantil estaba siendo investigada por Anticorrupción, se cambió su órgano de gestión. Baño pasó de administrador único a presidente del consejo de administración con Vicente Armengol, representante del colectivo de comerciantes de Alicante, de vicepresidente, y el del Gremio de Libreros, José Antonio López Vizcaíno, como secretario. El domicilio fiscal también cambió en esa fecha, el 30 de octubre del 2025, de la sede de la CEV Alicante en la calle Orense al centro de negocios ubicado en la avenida Perfecto Palacio, donde se encuentra en la actualidad. El presidente de la Cámara es de momento el único investigado.

¿Por qué Facpyme?

Además de los datos que aporte la documentación, los investigadores quieren saber también por qué los alcaldes de esta veintena de ayuntamientos coincidieron en recurrir a Facpyme para la gestión de los bonos, cuando no había ninguna obligación de hacerlo, y el motivo por el que no se sacó a concurso este servicio, lo que habría permitido optar por la propuesta más económica.

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La defensa de Baño, el abogado Ignacio Gally, aseguró a preguntas de este diario que está esperando que el juzgado acepte su personación en la causa, por lo que todavía no ha podido tener acceso a la misma para empezar a analizar los informes en los que se basan las imputaciones a su cliente.