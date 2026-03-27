Así logró la pareja de Llorca su plaza en la Diputación de València: la "experiencia" le permitió superar a aspirantes con 18 años más de antigüedad

La llegada de la pareja del president Pérez Llorca a una plaza de la Diputación de Valencia, trasladando su puesto de trabajo (y residencia) desde Finestrat a València de la mano del jefe del Consell, ha puesto el foco en unos procesos de selección en esta institución señalados como controvertidos desde hace años.

En concreto, el fichaje de Vanesa Soler como secretaria del diputado del PP Ricardo Gabaldón con un salario de 52.000 euros se ha dado a través de una comisión de servicios y en un puesto catalogado como de libre designación, lo que da mucho margen de maniobra al servicio que contrata para escoger al vencedor del proceso.

Para este sistema de ingreso (comisiones de servicio), la diputación cuenta con un protocolo aparentemente bastante laxo y poco concreto, que delega en el responsable del servicio al que se adscribe la plaza (el que será su jefe) la elaboración de un "informe de idoneidad" para escoger quién se queda con la plaza. “Dicho informe deberá fundamentarse en las competencias y capacidades de la persona propuesta para el cumplimiento de las funciones específicas del puesto”, señala el protocolo.

La cuestión es que esos criterios se determinan una vez los aspirantes ya han presentado su solicitud y sus expedientes. Es decir, sin unas bases previas que permitan conocer qué criterios se van a tener en cuenta y cómo se van a baremar. Esos criterios se fijan a posteriori.

El proceso, además, parece que goza de una publicidad limitada. La diputación tampoco está obligada a publicar estas convocatorias en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Basta con hacerlo en el tablón de anuncios y en la sede electrónica de la diputación cuando la plaza, como en este caso, está abierta a funcionarios de otras administraciones. “A menos publicidad, menos concurrencia”, apunta un empleado de la casa, crítico con estos procesos.

La experiencia, clave y limitada

En el caso de la plaza que ha logrado Vanesa Soler Sillero como secretaría de dirección con categoría de administrativo C1 21 C3, el jefe de servicio escogió como criterio de idoneidad “la experiencia laboral” en puestos de administrativo C1 así como en puestos específicos de secretaría de dirección. Soler es la única que presenta servicios prestados como secretaria de concejal (lo fue en su ayuntamiento), y es la que más días acredita en puestos de administrativo C1.

Este jueves, en las Corts, el president Llorca defendió que ha sido un “procedimiento de libre concurrencia con cinco aspirantes donde se valoraba experiencia y se ha elegido a la persona que más experiencia tenía y más años había ejercido en su puesto de trabajo”.

La afirmación tiene matices. El informe no cuenta la antigüedad, sino la “experiencia”. Eso se traduce en que no toma en consideración los años trabajados en categorías inferiores, de auxiliar administrativo, lo que deja atrás a las otras candidatas. Una de las otras cuatro aspirantes comenzó a trabajar en la función pública en 1989, 18 años antes que Vanesa Soler, que entró en septiembre de 2007 en el Ayuntamiento de Finestrat como eventual. Sin embargo, esa aspirante tiene unos 500 días menos trabajados como C1.

Las fuentes consultadas expresan dudas sobre la legitimidad de excluir la experiencia como C2. En el caso de la compañera de Llorca, se contabilizan 5.767 días como administrativo, teniendo en cuenta que se convirtió en funcionaria interina en abril de 2010 y recientemente, en enero de 2024, fue estabilizada como funcionaria de carrera. Estos más de 15 años como administrativa C1 le permiten imponerse a todas las demás.

Dudas sobre la experiencia como eventual

Soler, de hecho, es la única que presenta experiencia como secretaria de dirección. Lo fue en el Ayuntamiento de Finestrat sus dos primeros años, cuando entró como eventual, después de que el PP accediera al poder en 2007. El informe de idoneidad sí le computa esa experiencia, aunque es algo que genera dudas. El propio informe hace una salvedad y dice que ese periodo “se desarrolla bajo la fórmula del contrato eventual”. Según la ley de función pública valenciana (artículo 20.10), la prestación de servicios como personal eventual “no constituirá mérito alguno para el acceso al empleo público ni para la promoción interna”.

Otras plazas disponibles

Este proceso, aunque pueda parecerlo por casi duplicar el salario, hasta los 52.000 euros más antgüedad, no es una promoción interna, sino un salto de una administración a otra y a una plaza con unos ingresos muy superiores. Esto ha centrado buena parte de las críticas: un supuesto "traje a medida" con mejora económica, señala la izquierda.

Según ha podido constatar este diario, en las semanas previas a que se abriera la plaza de secretaria que finalmente se quedó Soler, había al menos cuatro plazas más de administrativo que la Diputación de Valencia estaba ofertando y a las que podía optar la pareja de Llorca en busca de ese traslado a València.

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Una era una plaza en Carreteras que se activó un día antes que la de secretaría de dirección también por comisión de servicios. Era un C1 16 C1, de algo más de 40.000 euros al año. En paralelo, el 19 de diciembre, ya con Llorca de president, se había convocado un concurso de méritos en el BOP con tres plazas de administrativo C1 16 C1 (unos 39.000) y dos oficiales de recaudación C1 16 A4 y C1 16 A2, entre los 34.000 y los 38.000 brutos aproximadamente. Se podían presentar solicitudes todo el mes de enero ya que estaban abiertas a otras administraciones, aunque exigían un concuros de méritos como títulos, cursos, idiomas, etc.