Misión 28 de marzo: socialistas y asociaciones memorialistas reclaman recuperarlo como día de las víctimas del franquismo

“Es simbólico, pero tiene un peso político”. El símbolo es un poeta encerrado en una prisión. Miguel Hernández, quien compusiera aquello de “es tu risa la espada más victoriosa” y hablara de la dieta de los vencidos de la guerra civil a base de cebolla como “escarcha cerrada y pobre”, falleció en la enfermería de la prisión alicantina a las 5:32 de la mañana del 28 de marzo de 1942. Esa fecha la marcaba la derogada Ley 14/2017 de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana como día para el homenaje a las víctimas de la guerra y la dictadura franquista. Ese carácter simbólico, pero también ese peso político que reconoce Ángel González, de la Coordinadora de Asociaciones Memorialistas de la Comunitat Valenciana (Camde-PV) es el que ahora una proposición no de ley (PNL) en las Corts pretende recuperar.

Es una proposición presentada por los diputados socialistas Mercedes Caballero y José Chulvi. La propuesta pasa por instar al Consell a volver a establecer el 28 de marzo como el Día para el homenaje a las víctimas de la guerra y la dictadura franquista, pero, además, reclaman las Corts celebre un acto institucional cada año ese día, en el que se cuente con la participación de los colectivos memorialistas de la Comunitat Valenciana. Asimismo, indican que ese acto institucional en el parlamento valenciano debería “tener como objetivo honrar la memoria de quienes padecieron la represión, persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia, durante el golpe militar, la guerra y la dictadura”.

De la Ley de Memoria a la de Concordia

La fecha en homenaje a las víctimas ya existió mientras estuvo en vigor en la Comunitat Valenciana la derogada Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, aprobada por el Botànic. Era la propia norma la que establecía, en su artículo 36, que se declaraba el 28 de marzo de cada año como “día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura”, coincidiendo con el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en 1942, con el objetivo de “consolidarse como jornada de reconocimiento, justicia y reparación”.

Entrega de restos de fusilados de la guerra civil en el cementerio de Paterna. Fosa de la cultura . / JM LOPEZ

Pero la Ley de Memoria fue sustituida, con la llegada al Consell de PP y -entonces- de Vox, por la Ley 5/2024, de 26 de julio, de Concordia de la Comunitat Valenciana, una norma que no establece una fecha para honrar a quienes fueron víctimas del conflicto armado y la dictadura. En cualquier caso, la nueva norma fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España y algunos de sus preceptos fueron suspendidos cautelarmente, por lo que la ley se aplica a medias.

Como otros homenajes en las Corts

“La celebración de actos conmemorativos por parte de la sociedad en general y de los representantes públicos subraya el compromiso de la Comunitat Valenciana con la dignificación de las víctimas y la promoción de los valores democráticos”, continúa la PNL.

Asimismo, los socialistas recuerdan que, dentro de esta tarea de “dignificación”, las Corts Valencianes “convocan anualmente distintas celebraciones institucionales, como el Día de Les Corts el 25 de abril o el 27 de enero como Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto”. Un calendario al que podría sumarse el 28 de marzo.

Esa fecha en clave valenciana, marcada por el recuerdo del poeta de Orihuela, tiene su homóloga estatal. La ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática establece el 31 de octubre como el Día en Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura en España, para “honrar a quienes sufrieron represión, persecución, exilio o muerte por defender la democracia”. La elección de ese día viene determinada por ser la fecha de aprobación de la Constitución Española de 1978, en el Congreso de Diputados y “su objetivo es la búsqueda de la reparación y memoria”, recuerdan desde el PSPV.

Una fecha con "peso político"

Pero las asociaciones memorialistas agrupadas en la Coordinadora Camde en la Comunitat Valenciana apuestan por recuperar el 28 de marzo. “No hemos organizado homenajes el 31 de octubre, que es el día estatal, y siempre hemos defendido que debe ser coincidiendo con la muerte de Miguel Hernández, una fecha simbólica pero que tiene un peso político”, destaca Ángel González, su presidente.

Noticias relacionadas

De cara a este año 2026, la Coordinadora tiene marcada su asamblea anual el día 27 febrero. En ella, además de escoger su nuevo consejo directivo, se aprobará el plan de actividades. Entre ellas estará el homenaje el 28 de marzo a las víctimas de la contienda y la dictadura.