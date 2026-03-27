Más personal y una plataforma digital para reducir los tiempos de valoración de la Dependencia en Valencia

Cuando una persona solicita la ayuda a la Dependencia el primer paso es el de la valoración es decir, que un profesional determine qué grado de Dependencia tiene la persona en función de lo que pueda (o no pueda) hacer. Sin valoración no hay nada que hacer. Esa valoración se refleja en un expediente que lleva sus trámites y que tarda meses en el caso de los adultos y hasta un año en el de los menores, situación que está investigando el Síndic de Greuges.

El año 2026 empezó con 22.455 expedientes más pendientes en el sistema de valoración de la Dependencia, un aumento del 33% respecto al año anterior. Así lo denunció el PSPV el pasado 22 de febrero. Un mes después, la Conselleria de Servicios Sociales anuncia una nueva plataforma digital de automatización de procesos y simplificación administrativa que se llama Redis y que tiene por objeto agilizar el procedimiento de valoración de la discapacidad en la Comunitat Valenciana. Y la directora general de Personas con Discapacidad, Bárbara Congost, asegura que funciona. "La herramienta ha permitido reducir, desde diciembre de 2025 a enero de 2026, un 4,7% la lista de espera, lo que supone un descenso significativo en tan solo dos meses", señala Congost.

Refuerzo de personal

Además, desde la conselleria de Servicios Sociales afirman que la Ley Simplifica combina esta herramienta innovadora y de simplificación administrativa con otras medidas "que aceleran el acceso a prestaciones por discapacidad, como el refuerzo de personal". Así, la Generalitat ha incorporado 23 puestos por acumulación de tareas, lo que ha supuesto, según ha enfatizado la directora general, "una mejora evidente de productividad con la resolución de 1.117 valoraciones adicionales".

Este plan integral de medidas estratégicas supone "una mejora significativa en la respuesta a las personas que esperan el reconocimiento de su grado de discapacidad", ha indicado Congost, quien ha recordado que en enero de 2025 se alcanzaron las 3.488 resoluciones, frente a las 5.388 de enero de 2026, lo que se traduce en un incremento del 54%.

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Por ello, Congost resalta que la herramienta Radis supone "una apuesta firme que mejora la calidad del servicio y acelera el proceso del reconocimiento del grado de discapacidad". Además, la directora ha mantenido una reunión con representantes de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, DGTIC, para abordar los avances de la herramienta y ha explicado que se trata de "una iniciativa clave" para transformar la gestión administrativa que permite la simplificación documental y la reducción de los plazos de resolución.