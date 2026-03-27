PP y Vox proponen a un ex alto cargo de la Generalitat como nuevo presidente de À Punt

Tras cuatro meses en interinidad, PP y Vox tienen ya a su candidato para presidir À Punt. Se trata de Román Ceballos, un viejo conocido de los 'populares' de cuyos gobiernos en la Generalitat formó parte entre 1997 y 2012, siempre vinculado con las responsabilidades de Trabajo y Seguridad Laboral, primero como director general y posteriormente como secretario autonómico. Su nombramiento en las Corts supondrá tomar el relevo de Vicente Ordaz, actual secretario autonómico de Comunicación, así como acabar con la interinidad de Rosalía Mayor.

El nombre lo ha revelado la propia cadena autonómica en su informativo matinal de este viernes y lo ha confirmado Europa Press, aunque la oficialidad no llegará hasta el lunes cuando PP y Vox registren el nombre, apurando el plazo para presentar candidaturas en la cámara autonómica. Será entonces cuando la Mesa de las Corts lo tendrá que tramitar y la junta de síndics lo podrá incorporar en el siguiente pleno, ya en el mes de abril después de la Semana Santa.

Román Ceballos, licenciado en Ciencias del Trabajo, Graduado Social y diplomado en Relaciones Laborales por la Universitat de València, fue director general de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat entre 1997 y 2011, y un año después fue ascendido a secretario autonómico de Formación y Empleo. También fue uno de los impulsores del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef). Posteriormente fue director del Área Laboral de KPMG Abogados en la Comunitat Valenciana.

De hecho, su paso por la Generalitat y por la consultora le hacen ser un viejo conocido de los sindicatos de Canal 9. Fuentes de los representantes de los trabajadores recuerdan que Ceballos fue el representante de la Generalitat en la negociación del segundo ERE de la extinta televisión autonómica mientras que la sección de Intersindical en À Punt ha señalado en redes sociale que su elección para presidir la empresa pública es "inquietante" recordando aquella situación.

La sede de À Punt en Burjassot en una imagen de archivo. / Rober Solsona/Europa Press

El nombre de Ceballos llega tras cuatro meses de interinidad desde que Ordaz dejase la presidencia del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), la empresa pública que gestiona la radiotelevisión valenciana, para incorporarse a la sala de máquinas del Palau de la Generalitat con la llegada de Juanfran Pérez Llorca como secretario autonómico de Comunicación.

Plazo fijado en las Corts

En este sentido, el secretario del consejo de administración de la CACVSA requirió formalmente a las Corts en un escrito para que, a "la mayor brevedad posible", proceda a la designación y nombramiento de un nuevo miembro del consejo en sustitución de Ordaz, al objeto de restablecer "la plena operatividad del órgano de administración" de la radiotelevisión pública. Tras ello, Presidencia de las Corts fijó como plazo hasta el 30 de marzo.

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El otro nombre que había sonado para este cargo había sido el de Pau Pérez Rico, sin embargo, no ha acabado de convencer a Vox, cuyos votos son necesarios para que las Corts apruebe la elección como consejero y, posteriormente, este lo designe como presidente. Por su parte, Compromís había asegurado que presentaría una propuesta que, no obstante, no tiene posibilidades de recibir los 50 votos en urna cerrada del pleno debido a la mayoría que disponen 'populares' y voxistas en el parlamento valenciano.