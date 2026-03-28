Cofrades de Benetússer critican la exclusión de mujeres en Sagunt: “Las tradiciones están para romperlas”

La polémica por la prohibición de que las mujeres participen en una cofradía de Sagunt no pasa desapercibida entre quienes viven la Semana Santa desde dentro. En la Agrupación Cultural La Pasión de Benetússer, donde la presencia femenina forma parte de la normalidad desde siempre, la reacción es clara y, en algunos casos, contundente.

“Estamos hablando de una cofradía concreta de hombres que ha rechazado la entrada de mujeres. Y eso, en 2026, no”, afirma Juan Alarcón, exconcejal de Cultura de Benetússer y participante en la representación de La Pasión benetussí, fiesta declarada de Interés Turístico Provincial. “Las tradiciones están para romperlas”, añade, en línea —dice— con el Papa León XIV, quien integró a la mujer en la Iglesia superando prejuicios y calificándolas como "protagonistas". “Tienen que evolucionar”, insiste. Alarcón no habla en abstracto: recuerda que, en momentos de crisis, fueron precisamente las mujeres quienes sostuvieron algunas cofradías. “Si no es por ellas, hubieran desaparecido. Llegamos a salir tres hombres y veinticinco mujeres, y ahí sigue”.

Marta Boix, cofrade de 26 años, comparte esa mirada, aunque la formula sin rodeos: “Me parece inaudito que eso se siga permitiendo. El mismo valor tiene una mujer que un hombre. La misma función la puedo hacer yo que la puede hacer él”. Incluso desde el punto de vista escénico o simbólico, añade, la diferencia carece de sentido: “Con el capirucho (o capirote) no se distingue si es hombre o mujer”.

En Benetússer, la adaptación en la representación ha sido progresiva y, en gran medida, natural. “Hemos reconvertido papeles”, explica el presidente de la agrupación, Juan Antonio Calvo. “Donde había un pastor, ahora hay una pastora; donde había un recaudador, ahora está su mujer”. En algunos casos, reconoce, ha sido una cuestión práctica; en otros, una evolución asumida.

Noticias relacionadas

Calvo considera que lo ocurrido en Sagunt es “una situación anómala”, aunque matiza que el debate sigue abierto: “Llevan tres o cuatro años votándolo y cada vez hay más hombres que están a favor”. Mientras tanto, en Benetússer la presencia de las mujeres no se cuestiona. Forma parte, sencillamente, de la tradición.