El cambio de hora: cómo afecta al organismo y trucos de los especialistas del hospital La Fe de València para evitar el estrés o la ansiedad

Este domingo a las dos será las tres. La Comunitat Valenciana afronta el cambio al horario de verano que deja una sensación de días más largos porque se hace más tarde de noche. Este pequeño ajuste del reloj, que tanto agrada a la mayoría de la población, puede conllevar problemas para el organismo si no se prepara de forma adecuada. Los desajustes de biorritmo del organismo pueden durar solo tres días, pero también prolongarse hasta una semana. Cuanto más se alarga, mayor es el riesgo a que se generen problemas asociados a la falta de sueño.

¿Cuáles son estos? "La falta de sueño induce a la irritabilidad, estrés o ansiedad por la falta de descanso -, explica José Antonio Todolí, jefe de Servicio de Medicina Interna del hospital La Fe. Además, puede generar dificultad en la concentración, la bajada del rendimiento laboral en profesiones que requieren una mayor atención". En general, son transitorias y se "resuelven entre cinco y siete días", añade. Si no se puede producir el "síndrome del ocaso" que provoca confusión o desorientación al final del día.

Por su parte, Carmen Montaner, enfermera adjunta de Medicina Interna y del Aparato Locomotor del hospital de Malilla incide en la misma idea: "Es posible experimentar ligeras variaciones en el ánimo o la energía, efectos que tienden a desaparecer de manera espontánea en pocos días".

Los especialistas señalan que el cambio de hora y sus riesgos se observan en los servicios de Urgencias, los cuales sueles registrar un incremento del 6 % de las asistencias por accidentes, de cualquier índole, en la semana posterior.

Grupos vulnerables

Como ocurre con otro tipo de patologías, el cambio de hora se adapta fácilmente en un paciente sano "si tiene la precaución adecuada", explica Todolí. Pese a ello, el adelanto del reloj puede afectar más a una serie de grupos determinados: trabajadores a turno, personas mayores que "ya tienen un sueño fragmentado habitualmente" o pacientes con una patología cardiovascular descompensada, como les ocurre a los hipertensos, o los diabéticos.

Todolí resalta la importancia de llevar un "control más estrecho de la gleucemia" durante la semana posterior al cambio de hora porque las variaciones en el sueño o la alimentación pueden modificar los niveles de azúcar.

Lo más importante con los pacientes más vulnerables es que los familiares y cuidadores mantengan las rutinas estables, aseguran una buena iluminación nocturna para evitar las caídas y desaconsejan ingerir inductores del sueño sin que haya prescripción médica.

Dos horas de decalaje respecto al sol

Según los expertos, el horario de invierno -el preferido por la Unión Europea en caso de que finalice este ajuste cada medio año- es el que "desde el punto de vista fisiológico más se ajusta a los ritmos hormonales porque se acomoda a la luz solar y es el que favorece más a la salud". Cabe tener en cuenta que España, por la tradición fijada durante la Segunda Guerra Mundial, no tiene el horario que corresponde a su huso horario, el del meridiano de Greenwich, sino que tiene el de Alemania.

Tras casi medio siglo, la sociedad española está "adaptada y acostumbrada" a este hecho, aunque eso ha influido directamente en el modo de vida español: comer y levantarse tarde o la costumbre de la siesta. Sin embargo, este desfase se agrava en el borde occidental del país, como Canarias o Galicia, donde en verano a las diez de la noche aún hay luz solar.

Consejos para adaptarse bien

¿Hay alguna pauta o recomendación médica ante el cambio de hora? La principal es ir acostumbrando al cuerpo desde unos días antes, adelantando la hora de acostarse entre 15 y 20 minutos durante los días previos. Otro consejo es aplicar medidas de las llamadas higiene del sueño, que contribuyen a conseguir un descanso más reparador. Son las siguientes:

Noticias relacionadas