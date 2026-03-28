El Consell rechaza el cambio legal de Compromís para reconocer la pesca artesanal profesional en l'Albufera

Por un momento pareció que sí, pero al final, será que no. Al menos, el PP, y siempre que mantenga la línea de su Consell, rechazará la próxima semana en el pleno de las Corts la proposición de ley presentada por Compromís para cambiar la ley 5/2017 de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana para el reconocimiento de la pesca artesanal profesional en l'Albufera y su entorno, después de que el Gobierno valenciano haya emitido su criterio desfavorable.

Según la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca que dirige Miguel Barrachina ha mostrado su disconformidad con el planteamiento de los valencianistas para cambiar esta norma. En este sentido, aunque el Consell indica que la actividad pesquera desarrollada en el entorno del lago "es merecedora de que se preserven los valores socio culturales que representa, ello no tiene encaje en el contexto de la pesca marítima extractiva en aguas exteriores regulada por Ley 5/2017", la que se quiere cambiar.

"La modificación legislativa propuesta supondría que la actividad pesquera en la Albufera tendría una condición de excepcionalidad respecto de las disposiciones contenidas en la Ley 5/2017, lo que resultaría incongruente y de difícil encaje con las disposiciones de esta al incluir una actividad de pesca extractiva desarrollada en una masa de agua continental en una ley específica de pesca marítima", expone en su motivación el departamento de Barrachina.

Su criterio desfavorable supone un indicativo del voto del PP y deja el futuro de la ley en manos de Vox, aliado habitual de los populares en las Corts. Un voto a favor o una abstención permitiría su toma en consideración y el inicio del camino parlamentario. Y aunque los voxistas y Compromís son casi como el agua y el aceite, la política trae extraños compañeros de alianzas y la propuesta es una medida reclamada por la Comunidad de Pescadores de El Palmar, lo que podría generar dudas los de Santiago Abascal, que tienen el sector primario como uno de sus asuntos más sensibles.

Dos pescadores faenan en el lago de l'Albufera, en una imagen de archivo. / JM López

La propuesta de los valencianistas, planteada por la diputada de Verds, Paula Espinosa, pretende resolver una "anomalía" que afecta a los pescadores artesanales profesionales del lago de l'Albufera que todavía están regidos por la normativa estatal de pesca fluvial preconstitucional, de 1942, apenas tres años después de acabar la guerra de España. En concreto, este cambio se haría mediante una modificación puntual de la legislación autonómica que reconozca la pesca artesanal profesional del lago como una actividad con régimen específico dentro de la ordenación del sector pesquero de la Comunitat Valenciana.

"Momento idóneo"

La propuesta reconoce expresamente la singularidad del lago de l'Albufera como masa de agua continental con conexión marina y establece un régimen sectorial específico para ordenar esta actividad sin alterar su calificación ambiental ni el régimen hidrológico del parque natural. Según defiende Espinosa, “impulsamos este cambio normativo para que por fin se reconozca el trabajo que hacen los pescadores de la Comunidad de Pescadores del Palmar, también de Silla y de Catarroja, para que tengan regularizada su situación como es debido y se ponga en valor como la pesca artesanal a la Albufera ayuda a la conservación del lago”.

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La reforma es un requisito imprescindible para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pueda reconocer a los pescadores y pescadoras del lago dentro del Régimen Especial del Mar, una reivindicación histórica del sector. “No tiene sentido que los pescadores y pescadoras de l'Albufera no estén considerados como tal según la ley. Esto supone que no se pueden acoger a las mismas ayudas y subvenciones que cualquier otro trabajador del mar", añade.