Ley de Eutanasia al ralentí: 143 valencianos piden la ayuda a morir y solo la mitad la reciben

En la Comunitat Valenciana, 71 valencianos han recibido la prestación para la ayuda a morir desde la que ley de Eutanasia entró en vigor en junio del 2021. Sin embargo, la pidieron el doble (146 valencianos). Así lo reflejan los datos que aporta cada año el Ministerio de Sanidad a falta de la última actualización del año 2025.

Los informes anuales reflejan que en 2021 la pidieron 10 personas, pero solo la recibieron 5. En 2022, se iniciaron 46 expedientes pero solo se concedió la prestación a 24 personas. En 2023 hubo récord, tanto en peticiones (56) como en resoluciones que se llevaron a término (26). Los últimos datos disponibles, los de 2024, reflejan 31 solicitudes y 16 prestaciones realizadas.

Los datos reflejan que cada año solo la mitad de las personas en la Comunitat Valenciana que piden ejercer su derecho a morir dignamente, lo consigue. Y ese es un aspecto "a mejorar", según la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). "En la Comunitat Valenciana la ley se aplica bien, mal o regular en función de a quién te encuentres durante el procedimiento", explica la presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), María José Alemany.

Y añade: "La eutanasia tiene que estar garantizada porque es un derecho y nos ha costado mucho conseguirlo. El proceso requiere de muchas garantías, todo debe estar demostrado y probado. Se plantea de tal manera que cuando una persona lo pide es porque ya está muy mal y el procedimiento es tan largo que en demasiadas ocasiones la persona fallece, incluso teniendo aprobada la prestación. Esto debe cambiar porque una de las cosas que más nos preocupa es la gente que se queda por el camino".

El otro aspecto a resolver de una ley de apenas 5 años ha salido a la luz tras el caso de Noelia Castillo, el primer caso de Eutanasia impugnada por los ultracatólicos Abogados Cristianos. Pero hay un segundo caso, el de Francesc Augé, que lleva esperando morir más de un año y medio. Su caso, al igual que el de Noelia, acabó en manos de la justicia tras la oposición de su padre. "El sufrimiento es algo personal. Si alguien se quiere divorciar nadie entiende que no pueda hacerlo porque su marido se niegue. O que se quiera casar y tampoco se lo permitan porque su padre ha presentado un recurso. Hay que cerrar esa grieta que hay en la ley de Eutanasia", añade María José Alemany.

La "grieta" descubierta por Abogados Cristianos

Sin embargo, si solo la persona puede realizar la petición a ejercer este derecho a morir dignamente (no se puede pedir la eutanasia para otra persona) ¿cómo puede otra persona recurrir tu propio derecho? Alemany da la respuesta y explica "la grieta" que emplea Abogados Cristianos con la ley de Eutanasia.

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"La ley, en las disposiciones transitorias explica en un artículo que, al igual que en cualquier procedimiento administrativo, se puede recurrir por la ciudadanía. Y ahí está una grieta que ni tan siquiera los juristas pensaron que se aprovecharía como se está haciendo. Porque todo el procedimiento cuenta con expedientes, informes y pruebas sanitarias. Pero al final, el comité de garantías y evaluación es un grupo de personas expertas del ámbito sanitario y social, que ha sido designados para que verifiquen que todo es correcto, es un órgano administrativo. Y por esa brecha se han colado los ultracatólicos para impedir a quien lo desee y tiene derecho, poner fin a su sufrimiento".