La patronal autonómica del Comercio realizará una auditoría interna por el caso Baño

La investigación judicial labierta al presidente de la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de Alicante (Facpyme), Carlos Baño, tiene una nueva consecuencia: la patronal autonómica del sector, Confecomerç, ha puesto en marcha una auditoría para comprobar que el procedimiento de los bonos comercio se hizo de acuerdo con la ley. La medida se ha activado siguiendo el protocolo de "compliance fijado con el procedimiento de actuación" que marca la propia confederación, según han confirmado desde la propia organización.

La revisión implica una auditoría de primer nivel a una gestión que se encuentra bajo la lupa judicial. Aunque desde la confederación no se ha entrado a valorar la decisión, sin duda alguna, supone marcar distancias y curarse en salud ante un caso que mantiene a Carlos Baño como único investigado en la causa desde el 13 de marzo. Desde la patronal autonómica se han limitado a indicar que "respetamos la investigación y las diligencias policiales y judiciales" y, como hicieron desde el principio, inician un camino con el que quieren trasladar seguridad jurídica y administrativa a sus asociados, además de despejar o depurar cualquier mala praxis.

La "compliance" en las entidades sin ánimo de lucro no están exentas de cumplir con una serie de obligaciones legales y éticas. De hecho, su naturaleza está ligada a los valores que marque cada entidad. Básicamente, el eje de trabajo es la auditoría y se tendrá que reflejar cómo se ha hecho un procedimiento de acuerdo con las normas y la ley. En el caso de los bonos comercio de 2022 y 2023, Facpyme recibió hasta 58 millones de euros en concepto de subvenciones procedentes de una veintena de ayuntamientos de la provincia alicantina. Además de los pasos que se siguieron en este caso, la revisión incluirá el papel que ha jugado Nexo Retail Alicante.

La empresa la creó específicamente Carlos Baño para administrar la operativa. El presidente de Facpyme fue, hasta el pasado octubre, administrador único. Tras levantarse el secreto de sumario del caso, las pesquisas iniciales revelan que se habrían pagado por la creación de las pasarelas de pago a los consistorios y otras prestaciones, al menos, el doble de lo que en realidad costó un servicio que encima no realizaba esta mercantil, sino otra a la que se le subcontrataban los trabajos.

La sociedad instrumental remitía las facturas con el importe del trabajo ejecutado a Nexo Retail, la cual habría “engordado” hasta doblar su importe, e incluso más en algunos casos, introduciendo para justificar los sobreprecios conceptos imprecisos y de difícil fiscalización. “Pagaban más de lo que tenían que pagar por las gestiones que se hacían. No eran cantidades excesivamente elevadas, pero eran muchos los consistorios”, indicaron fuentes conocedoras del caso.

Escudo en CEV

Mientras la investigación avanza, la Confederación Empresarial de Comunidad Valenciana (CEV) también ha tomado internamente una postura. Según ha podido confirmar INFORMACIÓN, la Junta Directiva celebrada en Alicante esta semana enarboló la bandera de la neutralidad en lo que a la investigación judicial a Facpyme y Carlos Baño se refiere. Aunque no se citó expresamente el nombre del empresario acusado de presunto fraude de subvenciones y falsedad documental por los bonos comercio, se dejó constancia de que se respetaba la presunción de inocencia, pero que ahí acababan las valoraciones.

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La reunión que presidió Vicente Lafuente se ha interpretado como un toque de atención a César Quintanilla, presidente de CEV Alicante. El alicantino salió en defensa de Carlos Baño nada más conocerse su detención por agentes de la Policía Nacional en las oficinas de la federación que están dentro de las instalaciones de la Confederación Empresarial. Sin embargo, en el seno de la patronal se traduce como una posición lógica y medida, donde más que desautorizar a Quintanilla se hace llegar un mensaje de respeto hacia la investigación judicial y hacia Confecomerç, que forma parte de la patronal.