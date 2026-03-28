Sánchez apuntala la influencia del PSPV en Madrid con vistas a la batalla de Valencia

Pedro Sánchez parece convencido de que Ximo Puig era un buen reclutador de talentos. Y como está satisfecho con los fichajes que ha ido haciendo entre su antiguo núcleo de confianza, repite. En las últimas 48 horas, el lobby socialista valenciano ha apuntalado su influencia en la Moncloa. Con el ascenso de Arcadi España (Carcaixent, 1974) a los cielos del Consejo de Ministros, el PSPV logra unas cuotas de influencia orgánica nunca vistas en las últimas décadas de la historia del socialismo español.

No es la primera vez en la historia con varios ministros valencianos (los hubo con González y con Zapatero), pero nunca antes tan nítidamente como resultado de la apuesta estratégica por un territorio. Son fichajes genéticamente PSPV. Junto a Diana Morant como titular de Ciencia (y secretaria general del PSPV), se une ahora Arcadi España como ministro de Hacienda. Rebeca Torró y Pilar Bernabé fueron ascendidas en el último año a los puestos 3 y 4 del escalafón socialista español. La periodista Lydia del Canto tiene contacto diario con el presidente como secretaria de Estado de Comunicación. Manuel Illueca influye en la política industrial desde la presidencia del ICO. Todos ellos son de la misma familia política, la de Puig, heredada por Sánchez estos dos últimos años. Y como influyen, la familia crece.

Comitiva valenciana que acompañó a España en la toma de posesión. / Levante-EMV

El fichaje de Arcadi España tiene dos lecturas. En clave valenciana, se presenta como un refuerzo deliberado a una federación socialista con una base sanchista de primera hora, pese a la distancia inicial con Ximo Puig. Tras la debacle del puño y la rosa en los territorios en mayo de 2023 (del que se culpó al clima estatal), Ferraz tiene la espina de recuperar poder autonómico. En ese sentido, la C. Valenciana aparece como la mayor baza para poder resarcirse.

Algunas encuestas dan un empate técnico PP-PSPV y con la particularidad del contexto de la dana y la gestión del Consell de Mazón, están convencidos de que aquí hay puede haber un vuelco. “La anomalía democrática tras la dana no ha desaparecido. Mazón continúa, como su gobierno y sus políticas. Hay partida y la intención es jugarla y ganarla”, sostienen en el equipo de la ministra. Recuperar la C. Valenciana (y recuperar terreno en Madrid) puede ser clave para mantener el Gobierno en 2027. Ese es el cálculo en la Moncloa, algo que hoy parece una quimera fuera de este complejo residencial.

Bien visto por la patronal

En ese sentido, se presenta el fichaje de España también como un “espaldarazo” a Diana Morant, con la que la sintonía es máxima pese al ruido que provocará este ascenso en círculos conservadores. Su perfil pragmático y moderado puede ayudar también al PSPV ante las elites locales. España tiene una muy buena entrada entre la gran patronal. Fue él, como jefe de gabinete de Puig, una de las personas decisivas para construir la imagen del expresident como una figura moderada, que a la postre ha sido uno de los que mejor relación ha tenido con los empresarios valencianos.

La cuestión, como ministro de Hacienda, es qué margen va a tener Arcadi España para lograr avances tangibles, a poco más de un año de las Generales y en un irrespirable clima de permanente campaña electoral. Presupuestos y financiación son los dos grandes temas. Como valenciano, y exconseller de Hacienda, puede tener un papel clave para visibilizar cuestiones como la quita de la deuda autonómica o la infrafinanciación que el PP se niega a negociar, pese a las mejoras que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa. De ello habló ya en su toma de posesión este viernes. Con la falta de apoyos al Gobierno, sin embargo, el fichaje puede ser más simbólico que obtener resultados prácticos en esta materia.

Un federalista para hacer equilibrios en la caja común

Más allá de las lecturas en clave territorial, el fichaje de Arcadi España responde a las necesidades del Gobierno. Su condición de valenciano (y federalista convencido), puede ayudar al Gobierno en el complicado equilibrio en torno a la caja común, en esa tensión entre Madrid y la periferia nacionalista. También se asume que podrá cuidar los puentes construidos sobre pilares fiscales con el independentismo catalán.

Pese a que lleva media vida escribiendo ponencias del partido, una década ocupando cargos, y forma parte de la aristocracia socialista valenciana por vía paterna, España sigue desprendiendo el aroma de un perfil técnico. Es un desconocido en Madrid, pero no para Pedro Sánchez, que lo tiene en su ejecutiva desde 2021; goza de la máxima confianza de María Jesús Montero y ha dejado una gran impresión con su trabajo tras la dana arbitrando las ayudas de emergencia.

Dos economistas pendientes de Irán

Esa idea de rigor, gestión y estabilidad forma parte también el relato de esta crisis de gobierno, que junto a Arcadi España eleva a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y ministro de Economía. El economista Sánchez ha situado a su derecha e izquierda a otros dos economistas en un momento de gran incertidumbre económica (guerra de Irán), y donde la obsesión es proteger el crecimiento, su gran vector de gobierno más allá de las crisis afrontadas. “No es un parche de final de legislatura tras la salida de María Jesús Montero. Sánchez sigue pensando en 2030 y apuesta por dos valores de futuro, economistas como él, en una década de transformación económica”, señalan desde Madrid.

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Por último, y con la izquierda alternativa explorando fórmulas de unidad, el ascenso del tándem Cuerpo-España se plantea como un giro de guión en este contexto de fuerte polarización. “Hay mucho moderado desmovilizado”, sostienen. Confían en el extremeño y el valenciano para imprimir un nuevo sello al Ejecutivo en el sprint final de la legislatura.