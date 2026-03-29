La Aemet advierte de un domingo crítico en la Comunitat Valenciana con alerta naranja: vuelve el viento extremo y el frío

La inestabilidad ha regresado a la Comunitat Valenciana con un fin de semana en el que las fuertes rachas de viento y los fenómenos costeros están siendo los grandes protagonistas. Tras unas semanas de tregua y unas Fallas con un tiempo estable e incluso primaveral, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos de nivel naranja y amarillo a lo largo de todo el territorio valenciano.

El cambio de escenario comenzó a percibirse ayer por la tarde. Aunque la jornada arrancó con cielos poco nubosos y vientos flojos, la situación se complicó a partir de las 16:00 horas, momento en el que entraba en vigor la alerta amarilla en el litoral e interior de Castellón por rachas de viento del noroeste de hasta 80 km/h.

Imagen de archivo de temporal costero en la playa de la Malvarrosa de València. / Manuel Bruque

Alerta naranja y rachas de viento huracanadas

Hoy, domingo 29, es el el día más crítico del temporal. La alerta naranja tiñe la provincia de Castellón, tanto en el litoral como en el interior, durante toda la jornada. El viento del norte y noroeste podría superar los 100 km/h, y la situación marítima será igualmente adversa en esta zona, con rachas de 90 km/h y olas que alcanzarán los tres metros.

La alerta amarilla se extiende también al litoral e interior de Valencia y al norte de Alicante, con rachas que sobrepasarán los 70 km/h y un estado del mar especialmente adverso, con olas que podrían alcanzar los cuatro metros en las costas valencianas y alicantinas. A pesar de que los cielos lucirán mayoritariamente despejados, el descenso de las temperaturas máximas en el interior acentuará la sensación de frío.

La intensidad remite, pero Castellón mantiene el riesgo

De cara al lunes 30, la Comunitat Valenciana experimentará una ligera tregua, aunque la inestabilidad no desaparecerá por completo. La Aemet mantendrá activo el aviso amarillo en toda la provincia de Castellón, donde las rachas de viento del noroeste seguirán siendo las protagonistas, pudiendo alcanzar los 80 km/h en el interior y los 70 km/h en la franja litoral. Aunque el cielo lucirá mayoritariamente despejado con algunos intervalos de nubes altas, el ambiente será puramente invernal en la mitad norte, donde el descenso de las temperaturas mínimas provocará la aparición de heladas débiles en diversos puntos del interior.

La situación marítima también continuará bajo vigilancia en el inicio de la semana. Se ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Valencia y en toda la costa de Alicante, debido a un viento del norte que podría alcanzar los 60 km/h. Este fuerte flujo de aire mantendrá el mar alterado, con olas que podrían llegar a los tres metros de altura. Mientras tanto, en el resto de la Comunitat las temperaturas máximas iniciarán un ascenso moderado, especialmente en el interior, ofreciendo un contraste térmico con el intenso viento que todavía marcará la jornada.