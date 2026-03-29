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Bernabé presume de igualdad en la Semana Santa Marinera en plena crisis en Sagunt

La delegada del Gobierno, pregonera este año de la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, es la primer mujer en sacar la imagen de la Iglesia en un siglo y en un colectivo de mayoría femenina

Pilar Bernabé, el pasado sábado en la Semana Santa Marinera.

Pilar Bernabé, el pasado sábado en la Semana Santa Marinera. / Levante-EMV

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

En un momento en el que la igualdad dentro de la festividad de la Semana Santa se ha situado en el centro del debate por la polémica generada en Sagunt, la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, presumía este sábado del papel de la mujer en la Semana Santa Marinera que se celebra en los poblados marítimos de València.

El inicio de este ciclo festivo ha estado marcado por el conflicto en Sagunt, donde la cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo ha excluido a las mujeres de la celebración a través de una polémica votación. El Gobierno ha terciado, y anuncia que trasladará a la Fiscalía esta decisión por una "vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales, reconocidas en las leyes y en la jurisprudencia".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se desplazó a València junto a Diana Morant para reunirse con quienes reclaman una participación inclusiva en la capital del Camp de Morvedre. También se ha puesto en marcha el procedimiento para revocar la declaración del festejo como Fiesta de Interés Turístico Nacional, un movimiento del que no hay precedentes conocidos.

Si esto ocurría el jueves en la Delegación del Gobierno, el sábado en el Cabanyal Pilar Bernabé se sacaba una espina, al ser la primera mujer en un siglo de historia en la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón que sacaba la imagen de la Iglesia de los Ángeles. “Nosotras siempre sumamos y mejoramos”, dijo en un mensaje en redes sociales en alusión velada a este conflicto.

Bernabé, que fue invitada este año a dar el pregón por el centenario de esta hermandad, señaló que la del Santísimo Cristo del Perdón “es la hermandad de las mujeres”. “Esta es el ejemplo de que la tradición no es inamovible y de que sumar siempre ayuda a mejorar”.

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Hermandad reconstruida por ellas

En ese pregón, Bernabé recordó que durante la pandemia de 2020 esta entidad estuvo a punto de desaparecer, quedando solo siete miembros. El futuro era incierto pero las mujeres se volcaron, del Cabanyal, de fuera e incluso desde Francia, y lograron hacer renacer la hermandad, que hoy supera los 120 miembros, y casi el 90 % son mujeres.

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