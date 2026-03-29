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El diputado Carles Esteve toma las riendas de Iniciativa en pleno ciclón Oltra

El parlamentario en las Corts sustituye a Aitana Mas y Alberto Ibáñez con las elecciones a un año vista

El diputado en las Corts y nuevo portavoz de Iniciativa, Carles Esteve, durante el congreso, este sábado.

El diputado en las Corts y nuevo portavoz de Iniciativa, Carles Esteve, durante el congreso, este sábado. / Germán Caballero / LEV

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Carles Esteve es, desde este sábado, el nuevo portavoz de Iniciativa del País Valencià. En medio del ciclón de Mónica Oltra y el anuncio de su regreso a la primera línea política, el diputado de Compromís en las Corts toma las riendas de la pata ecosocialista de la coalición valencianista de cara a un año clave, con elecciones municipales, autonómicas y generales a la vista y la reestructuración interna de la formación de cara a una federación de partidos.

Esteve ha sido el único que presentó candidatura en el 7º Congreso de la formación lo que evitó un episodio de batalla interno. Todo llegó pactado y sin sobresaltos a la jornada en València garantizando un relevo tranquilo, algo que no ha sido precisamente la tónica que ha marcado la vida interna del partido en los últimos cuatro años con dimisiones de la ejecutiva, salidas y choques por el rumbo de la organización política tras perder el poder en la Generalitat.

Su nombre era uno de los nombres señalados en rojo para optar a este cargo una vez conocido el paso al lado de Alberto Ibáñez y Aitana Mas tras anunciar que no optarían a revalidar su liderazgo. El día después de ese anuncio, Esteve manifestó su intención de liderar el partido. "Me veo tirando de este carro de Iniciativa, me gustaría ser portavoz", aseguró en su mensaje en redes socailes para plantear su candidatura.

Valencia. VLC. Septimo congreso de Iniciativa del Poble Valencia en la que Aitana Mas y Alberto Ibañez han dejado la presidencia del partido, la ha asumido Carles Esteve y ha vuelto Monica Oltra para disputar la alcadia de Valencia

Carles Esteve, en el 7º Congreso de Iniciativa, este sábado. / Germán Caballero / LEV

Diputado de Compromís por València durante las últimas dos legislaturas, se ha erigido como responsable del área de Sanidad en una de las voces más punzantes contra el Consell, lo que le ha permitido ganar foco (tanto en el hemiciclo como con vídeos en redes sociales) y peso político interno. De hecho, la pasada legislatura ya ocupó la portavocía adjunta del grupo en el momento en que Mas e Isaura Navarro, también de Iniciativa, fueron al Consell.

Lista única al Senado

Esteve sustituye a Ibáñez y Mas quienes habían liderado Iniciativa desde 2022 en forma de coportavocía, una figura que ahora queda unificada en el responsable de Sanidad de los valencianistas en la cámara autonómica. Ambos se despidieron este sábado como líderes del partido tras renunciar a repetir al frente del mismo, aunque continuarán en sus responsabilidades como diputados, el primero en el Congreso y la segunda en las Corts.

Valencia. VLC. Septimo congreso de Iniciativa del Poble Valencia en la que Aitana Mas y Alberto Ibañez han dejado la presidencia del partido, la ha asumido Carles Esteve y ha vuelto Monica Oltra para disputar la alcadia de Valencia

Aitana Mas y Alberto Ibáñez intervienen en el 7º Congreso de Iniciativa, este sábado. / Germán Caballero / LEV

Además, el cónclave ha servido para actualizar la hoja de ruta política de Iniciativa con algunos mensajes llamativos.Uno de ellos es su deseo, a diferencia de Més, de inmiscuir a Compromís en «el diseño inicial de plataformas políticas amplias de carácter estatal y confederal». También muestra su voluntad de estudiar la posibilidad de «promover activamente una ‘entente en el Senado’ que incluya a fuerzas progresistas», lo que incluiría también al PSPV.

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También a nivel más interno, Iniciativa mete prisa a Més y Verds para «culminar» la transformación de Compromís en una federación de partidos «en un plazo corto». «En los próximos meses hemos de estar listos para ofrecer una alternativa creíble y esperanzadora», remarca.

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