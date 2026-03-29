Colas en el Aeropuerto de València: Comienza la 'huída' por Semana Santa

Aunque no todo el mundo tiene vacaciones la Semana Santa, lo cierto es que quien dispone de días libres aprovecha para viajar. Tanto que el aeropuerto de València ha registrado durante las primeras horas de la mañana largas colas de pasajeros en los controles de seguridad previos al acceso a la zona de embarque.

Semana Santa y Pascua se consolidan como fechas favoritas para viajar y si no que lo digan a los miles de valencianos que esta mañana se han dado cita en las instalaciones aeroportuarias de Manises. ¿Destinos favoritos? Europa gana por goleada. Escapadas a Bruselas, Inglaterra e Italia, pero también viajes cortos al Canarias y Baleares.

En total, desde las 6:00 horas y hasta la medianoche, se han programado 140 vuelos desde València. Aunque las primeras colas en los controles se han producido esta mañana, lo cierto es que el momento de mayor afluencia en las terminales de salida del aeropuerto con más de 30 operaciones programadas será a partir de las 20:00 horas. Los principales destinos programados hoy, Domingo de Ramos, desde València corresponde a Londres, Palma de Mallorca, Ámsterdam e Ibiza.

Pico de llegadas por la tarde

Pero al igual que sucede con los viajeros que parten desde València, el aeropuerto se enfrente a día complicado también en llegadas por todo el volumen de pasajeros que tienen previsto aterrizar en la capital valenciana para iniciar sus vacaciones de Semana Santa. En total se ha programado 104 vuelos con destino Manises. A esta hora, más de 25 vuelos ya han tomado tierra con éxito. Madrid y Palma de Mallorca lideran los saltos nacionales, mientras que las conexiones europeas con Londres, París y las ciudades italianas (como Milán, Roma, Bolonia) traen el grueso de los visitantes para el inicio de la semana.

El pico de actividad en llegadas se espera entre las 16:00 y las 17:00, con llegadas casi simultáneas desde París, Ámsterdam, Bilbao, Sevilla y Málaga.