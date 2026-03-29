El embalse de Forata: La presa del río Magro

En el río Magro, afluente del río Júcar, en el término de Yátova, municipio de la Hoya de Buñol, se halla el embalse de Forata. Construido durante los años 1953 y 1969, es una presa de titularidad estatal.

La presa se halla en un tramo del río donde el cauce se estrecha, en una cerrada localizada entre el Cinto de los Abates y la Solana de Simarrón, donde sigue posteriormente su curso en dirección este, hacia el Cerro de la Cuerna.

El río Magro es un afluente del Júcar que tiene su nacimiento a 1.700 m.s.n.m., en el paraje conocido como los Ojos de Valdeminguete, situado en la provincia de Cuenca. El tramo de más de 70 km, entre su nacimiento y la localización de la presa de Forata, se caracteriza por una gran extensión de su cuenca hidrográfica, y, por lo tanto, con una contrastada capacidad de acopio del agua precipitada para dicho espacio geográfico.

Visión cenital de la presa de Forata, en 2023. / Foto Estepa.

Durante el episodio de la dana del pasado 29 de octubre del 2024 el río Magro experimentó una espectacular crecida, hasta alcanzar los 2.000 m3 por segundo que soportó en el período más crítico, el doble de lo que podía asumir la presa. Se produjo un arrastre de unos dos millones de metros cúbicos de sedimentos. Los fangos y las cañas de la riada provocaron un depósito de más de 6 metros por encima de la boca de la toma de riego, de manera que el embalse se colapsó. Tras dicho episodio, la Confederación Hidrográfica del Júcar procedió a su retirada, cuyo volumen se estimó en unos 3.000 m3, lo que ha requerido unos trabajos de emergencia que se prolongan durante meses. De la misma manera se trabaja para asegurar el desagüe de riego y su rehabilitación para afianzar su seguridad.

Características técnicas de la presa y el embalse

Al embalse se accede por la carretera CV-425, entre Macastre y Dos Aguas, a la altura de la Masía El Pino se toma la VP-5051, hasta alcanzar la presa.

La superficie del embalse es de 231 hectáreas, y su capacidad es de 37 hm3 ; su longitud, entre la presa y la cola es de 7,7 km. La presa tiene una cota de coronación de 389 m, y unas dimensiones de 225 m de longitud y 7 m de ancho, y unos 56 m de altura sobre el cauce del río. Es de gravedad, con contrafuertes, hormigón compactado y mampostería.

Detalle del embalse de Forata, en 2023. / Foto Estepa.

El embalse tiene una función de laminación de avenidas, que pudo comprobarse precisamente en el episodio de precipitaciones intensas del 29-O. Además, abastece actualmente a los campos agrícolas localizados en la cuenca del Magro, localizados en su mayoría en las comarcas de La Hoya de Buñol y la Ribera Alta. La superficie total regada es de 1.250 ha.

Referencias del proceso de construcción de la presa

Como precedente destaca el año 1932, que es cuando se realiza la primera gestión solicitando un estudio de obras de regulación del río Magro, con el objetivo de lograr mejorar el sistema de regadío de esta parte de la cuenca fluvial. Algunos de los pueblos interesados de la Hoya de Buñol, como Yátova, y del Marquesat de Llombai, suscribieron dicha petición. El objetivo común era la construcción del embalse de Forata. En ese mismo año se redactó un primer proyecto. Tras la redacción de un proyecto de replanteo por parte del ingeniero Inglés Campmany, en 1950, se aprobó definitivamente un año más tarde el Proyecto de Pantano de Forata en el río Magro. Las obras comenzaron dos años más tarde, en 1953, y finalizaron en 1969. El plazo de ejecución de las obras fue de 45 meses. Los fines principales fueron el abastecimiento de los campos agrícolas situados en las localidades contiguas al pantano, y la laminación frente a avenidas del Magro.

Transformación del paisaje: el embalse, el entorno y aguas abajo del Magro

El principal cambio paisajístico debido a la construcción del embalse fue el abandono de gran parte de los campos de regadío, actualmente ocupados por sus aguas. El análisis de la fotografía aérea del Vuelo Americano de 1956 permite distinguir esos espacios de huerta a ambos márgenes del Magro: partidas rurales de Los Blancos, Cinto de los Abates, Masía de Quinete, Corral de la Fulfa, Loma de Orduña, Rincón de Lázaro y Rincón de los Miguelones; así como el sector de la cola del embalse, la partida de Casilla de Quilico y la Cueva Mora. En algunas de las partidas abandonadas ha proliferado vegetación autóctona, frecuentemente matorral y alguna masa forestal, como es el caso de las áreas de Los Blancos, Cinto de los Abates y Corral de la Fulfa.

4.Detalle de la construcción de la presa de Forata.1962. / Foto CHJ.

En cambio, la construcción del pantano permitió el incremento de la superficie de riego aguas abajo de la presa. Alrededor de 1.250 hectáreas se benefician de estas aguas embalsadas. Destacan los riegos en los términos de Yátova, Macastre, Alborache y Turís.

El pantano de Forata está situado en su totalidad en el término municipal Yátova, en la provincia de Valencia, concretamente en la Loma de Orduña. En el entorno del embalse hallamos varios sectores de espacios cultivados, como son la Masía de Quinete, en el este del barranco de la Larza, en las Quebradas y en El Arenal.

Un entorno rural integrado por varias poblaciones. La localidad más cercana al embalse es Macastre (1.390 hab.), que está a 13,8 km a través de la carretera CV-425. Yátova, a unos 17,7 km, acoge en su término el pantano, y tiene unos 2.200 hab. Un tercer núcleo de población es la aldea de El Oro (Cortes de Pallás), con apenas unos 90 vecinos.

Un paisaje del agua atractivo para visitantes

El contorno del embalse es sinuoso. Varía en anchura, pues en la cola del pantano se aprecia un angosto, mientras que en la cabecera (presa) se observa una mayor masa de agua, concretamente entre las partidas de la Cañadilla y el Cinto de los Abates. De la misma manera varios barrancos, como el de Larza y el de Picastre, desembocan en él, circunstancia que contribuye a ese trazado irregular de su perímetro.

El embalse de Forata. / Mapa Estepa.

El visitante interesado en conocer y apreciar los paisajes del entorno del embalse de Forata cuenta con una densa red de caminos oficiales:

-El PR-CV-115, entre Yátova y el embalse de Forata, hasta alcanzar los barrancos de la Zarza y del Madroñal, que discurre por la margen derecha del río.

-El PR-CV-148, entre Yátova-Umbría del Cinto-Río Mijares-Sendero GR-7. Transcurre por la margen izquierda del río, al norte del pantano.

-La SL-CV-47, entre el sendero PR-148, el barranco de Ricastre y el embalse de Forata.

-La SL-CV-21, cuyo recorrido está en la cola del pantano, entre Río Mijares-Río Magro-GR-7.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigido por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

- Atlas Temático de la Comunitat Valenciana(2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.