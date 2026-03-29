Las fuertes rachas de viento complican la extinción de un incendio en Alcossebre

El norte de la Comunitat Valenicana no ha pegado ojo. El fuerte temporal de viento ha azotado con violencia la provincia de Castellón durante las últimas horas, dejando registros que demuestran la intensidad y el peligro en algunas zonas. Las fuertes rachas de viento han obligado a mantener la alerta naranja por vientos de más de 100 kilómetros por hora. De hecho, ya se han registrado velocidades de hasta 130 kilómetros por hora en algunos puntos de la provincia.

La situación obliga a extremar las precauciones. El temporal de viento está complicando la extinción de un incendio declarado anoche en Alcossebre, junto a la Serra d'Irta. Durante la noche los bomberos han tenido que intervenir. Las autoridades piden máxima prudencia y evitar cualquier actividad en zonas próximas a masas forestales.

Los bomberos siguen trabajando en la zona afectada por el incendio. Por el momento, el fuego sigue sin estar controlado y el equipo de extinción trabaja para lograr perimentrarlo. El viento está complicando estos trabajos y supone un gran condicionante para estabilizar el avance del fuego. Están trabajando cuatro dotaciones de bomberos de la Diputación de Castellón y cinco unidades de la brigadas forestales.

La provincia de Castellón es con diferencia la que está llevándose la peor parte del temporal que azota la Comunitat Valenciana. Tal como informan los bomberos provinciales, hasta las 12:00 se han atendido un total de 37 servicios relacionados con el viento sin, por el momento, heridos.

Según los datos oficiales de las estaciones de Avamet, las rachas han alcanzado fuerza extrema en varios puntos del interior y el litoral. El ranking de vientos registrados hasta la mañana de este domingo sitúa a Vilar de Canes ( 143 km/h) en el epicentro del temporal, aunque la capital la Plana (138 km/h) no se ha quedado atrás.

Incidencias

Efectivos de los Consorcios Provinciales de Bomberos de Valencia y de Castellón han realizado durante la noche de este sábado y a lo largo de este domingo diversos servicios como consecuencia del fuerte viento que está afectando a distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

Así desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han señalado que desde la madrugada de este domingo, a las 4.21 horas, se han movilizado efectivos de este organismo con el fin de realizar siete servicios para retirar árboles caídos en la localidad de Riba-roja, en la avenida Masia Traver; en la carretera CV-370; en el término municipal de Antella; en la calle Conquesta de l'Eliana; en Torrebaja; en la plaza Antigua Moreria de Sagunt; y en el camino Font Horteta de Serra.

Además, los bomberos de este consorcio se han movilizado para llevar a cabo el saneamiento de un toldo y un balcón en una vivienda de la calle Santa Teresa de Puçol.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han señalado que hasta las 12.00 horas de este domingo sus efectivos han realizado 37 servicios relacionados con el viento, al tiempo que han precisado que "en principio no hay ninguna persona afectada en ningún servicio" y han remarcado la importancia de mantener la precaución. Todas estas actuaciones han estado relacionadas con la retirada de árboles caídos y otros elementos.

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Desde Emergencias de la Generalitat Valenciana han añadido que el Cuerpo Municipal de Bomberos de València ha llevado a cabo dos servicios, mientras que ha detallado que los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante no han realizado servicios por esta causa.