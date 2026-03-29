La lechuga y el panquemado "s'uneixen" en Alberic

La Semana Santa conserva tradiciones ancestrales que sorprenden cada año. Este Domigo de Ramos, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, visitó Alberic, donde esta jornada también se celebra el concurso del "l'encisam". Es una tradición de raíces judías que se conmemora en este municipio de la Ribera Alta, y que se vincula con el éxodo. Eso sí, tampoco faltaron su típicos panquemados.

Enguix, con Carratalá. / Levante-EMV

Enguix, de paso, hizo relaciones institucionales en un pueblo importante para el proyecto de la Unió Municipalista, donde el alcalde Toño Carratalá gobierna la ciudad con su marca independiente, Ciutadans per Alberic.