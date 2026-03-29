Emergencias en alerta roja: el viento dispara el riesgo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana se prepara para una jornada de alto riesgo ante el episodio de viento registrado en las últimas horas. El nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal para este lunes 30 de marzo se sitúa en extremo en toda la provincia de Castellón, mientras que alcanza el nivel alto en el interior de Valencia y se mantiene en bajo-medio en el resto del territorio autonómico.

Este escenario llega después de un intenso temporal de viento que ha azotado especialmente el norte de la comunidad durante el fin de semana, con rachas que han superado los 100 kilómetros por hora y que, en algunos puntos, han alcanzado registros de hasta 130 km/h. Estas condiciones meteorológicas han incrementado notablemente el peligro de incendios forestales, al favorecer la rápida propagación de las llamas y dificultar las tareas de extinción.

Las autoridades han insistido en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en zonas forestales o próximas a ellas. Se recomienda evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego, como la quema de restos agrícolas o el uso de maquinaria que pueda provocar igniciones.

Nivel extremo en Castellón

El nivel extremo decretado en Castellón implica el máximo grado de alerta dentro del plan de prevención, por lo que se intensifican las medidas de vigilancia y prevención. En este contexto, los servicios de emergencias permanecen en alerta ante cualquier posible incidencia, especialmente tras los incendios registrados durante el fin de semana en puntos como Alcossebre o Benicàssim, donde el viento complicó las labores de control.

En el interior de la provincia de Valencia, donde el riesgo es alto, también se mantiene la recomendación de limitar actividades en entornos naturales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Mientras tanto, en el resto de la Comunitat Valenciana, aunque el nivel es menor, se insiste en mantener la prudencia ante unas condiciones meteorológicas todavía inestables.