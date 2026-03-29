La única clínica dental para personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana cierra por falta de convenio entre la Generalitat y Cruz Roja

"Somos unos padres que hemos luchado mucho. El dentista de la Seguridad Social es imposible que atienda a mi hijo. No saben de lo que estamos hablando". Así explica la madre de Pablo, con un grado de discapacidad del 87%, lo que supone para esta familia el cierre de la única clínica odontológica para personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana. Y es que la ausencia de un nuevo convenio entre la Conselleria de Sanidad y Cruz Roja acaba con una clínica que lleva abierta desde 1998, atiende cada año a 700 pacientes y realiza más de 1.500 intervenciones cada año.

Ahora, la Conselleria de Sanidad y Cruz Roja han decidido dejar atrás el convenio para que el servicio se preste en las unidades odontológicas que hay en los centros de salud de atención primaria, lo que ha indignado a unas familias que aseguran que se quedan "sin un servicio específico que era el único que se prestaba para los grandes dependientes".

"Venimos a esta clínica dental desde que Pablo era pequeño. La primera vez buscábamos un dentista porque los dientes de leche no se le caían pero los definitivos empezaban a salir. Fuimos a cuatro dentistas y no había manera. Al final nos hablaron de esta clínica de Cruz Roja, en València y aquí le atienden desde entonces porque saben cómo tratarle, porque hay personal e instalaciones adecuadas y porque de esta forma no es necesario sedarlo. Nos parece fatal el cierre porque sabemos lo que va a pasar", explica la mujer. Y eso que cada vez que va a esta clínica recorre los 65 kilómetros que separan Canals y València y paga por el servicio de odontología.

Pablo come triturados y cada seis meses tiene que ir al dentista para que le hagan una limpieza en la boca, le revisen las encías y miren si hay alguna lesión. Porque este joven de 23 años no habla y tampoco camina. "Nos dicen que ahora el servicio será gratuito, por la seguridad Social. Peor es que nadie va al dentista de la Seguridad Social. Todo vamos a centros de pago y ¿quiéren tratar a una persona como Pablo? creo que no saben de lo que están hablando. No entienden lo que necesitan las personas como mi hijo. No hablamos de dinero, hablamos del servicio. Sedarlo siempre es un riesgo, y él necesita ir al dentista, al menos dos veces al año. Nos hemos quedado sin nada. Ahora ¿Adónde vas?", pregunta la madre.

La conselleria garantiza el servicio

Desde la Conselleria de Sanidad aseguran que tanto Pablo como el resto de pacientes que eran atendidos en la clínica especializada "pueden ser atendidos en los centros d salud con unidades odontologicas adaptadas a la nueva normativa. Hay dos ó tres por departamento de salud. Todas tienen accesos adaptados, ascensor y baños adaptados".

Y es que, según consta en la carta que ha enviado Cruz Roja a los pacientes de esta clínica, el Sistema Nacional de Salud ha decidio dotar con más financiación a las Comunidades Autónomas para "que amplíen la cartera común de servicios bucodental". Así, desde la Conselleria de Sanidad afirman que las unidades odontológicas de atención primaria han aumentado la cartera de servicios "incluyendo la atención a personas con discapacidad, determinados pacientes oncológicos y embarazadas, entre otros".

Adiós tras 28 años

Desde Cruz Roja aseguran que en la carta enviada a los pacientes de la clínica la entidad comunica "un traspaso lógico de un servicio cubierto por la atención primaria de la Conselleria de Sanidad. Este servicio es muy singular y apostamos por él hace muchos años, ante una necesidad no cubierta. La Conselleria de Sanidad nos asegura garantizar y asumir este servicio y estamos trabajando en el traspaso".

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Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el año pasado la Conselleria de Sanidad redujo la financiación del convenio anual, lo que supuso un desembolso mayor de fondos propios por parte de Cruz Roja para manetner una clínica dental que cierra sus puertas tras 28 años dando servicio a las personas con doiscapacidad que son grandes dependientes.