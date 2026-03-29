Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exjefe Policía Local ValènciaTrinidad GarriguesAlerta naranjaMisa negraOltra regresa políticaIncendio AlcossebreGranizo en La MarinaFestivos Semana Santa 2026Tienda 9 Mercadona Valencia
instagramlinkedin

Vientos extremos de más de 140 km/h y un incendio complican la noche en Castellón

La madrugada del sábado al domingo ha sido crítica en la provincia, con rachas que han alcanzado los 143 km/h

Emergencias mantienen la alerta naranja y el riesgo de incendios es extremo en todo Castellón

El canal oficial de los bomberos de Castellón insiste en tener precaución con el episodio de viento

El canal oficial de los bomberos de Castellón insiste en tener precaución con el episodio de viento / Bombers Dipcas

Sergi Juan

Castellón no ha pegado ojo. El fuerte temporal de viento ha azotado con violencia la provincia durante las últimas horas, dejando registros que demuestran la intensidad y el peligro en algunas zonas.

Según los datos oficiales de las estaciones de Avamet, las rachas han alcanzado fuerza extrema en varios puntos del interior y el litoral. El ranking de vientos registrados hasta la mañana de este domingo sitúa a Vilar de Canes ( 143 km/h) en el epicentro del temporal, aunque la capital la Plana (138 km/h) no se ha quedado atrás.

Noche de incidencias

Hasta las 09:00 horas de este domingo, los Bomberos de la Diputación ya han tenido que intervenir en 18 servicios de urgencia, centrados principalmente en la retirada de árboles caídos y diversos elementos urbanos desprendidos por el vendaval. Una noche marcada por las incidencias y un incendio en Alcossebre que ha sido ya controlado.

Alertas activas y riesgo extremo de incendios

La situación no cambiará durante este domingo. La Aemet mantiene activa la alerta naranja por vientos para lo que queda de fin de semana en toda la provincia de Castellón. Además, también advierte de los fenómenos costeros por el peligro en todo el litoral con vientos de fuerza 8 que pueden superar los 90 km/h en el mar.

Pero el viento no es el único peligro. La combinación de las fuertes rachas con la baja humedad ha llevado a la Generalitat a decretar el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales en extremo en toda la provincia de Castelló.

Noticias relacionadas y más

Durante la noche los bomberos han tenido que intervenir en un incendio en Alcossebre. Las autoridades piden máxima prudencia y evitar cualquier actividad en zonas próximas a masas forestales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa la alerta naranja en la Comunitat Valenciana por rachas de viento huracanadas de 100 km/h y olas de cuatro metros
  2. Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
  3. El Ayuntamiento de Manises descubre un refugio de la Guerra Civil durante unas obras de remodelación
  4. Transportes prevé que las obras de la Pista de Silla estén acabadas en verano y contempla mantener el límite de 80 km/h o rebajarlo para combatir los atascos
  5. Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
  6. Decathlon inaugura su nueva tienda en el Centro Comercial Arena
  7. La compraventa de suelo más cara y arriesgada de València: las torres de Mestalla costarán 450 millones
  8. El saguntino José Carretero: del trabajo en una fábrica al éxito como actor

Sagunt celebra el Domingo de Ramos en plena polémica por la exclusión de mujeres en la cofradía

Sagunt celebra el Domingo de Ramos en plena polémica por la exclusión de mujeres en la cofradía

Las fuertes rachas de viento complican la extinción de un incendio en Alcossebre

Las fuertes rachas de viento complican la extinción de un incendio en Alcossebre

Alerta naranja en Castellón: ¿Dónde ha soplado más fuerte el viento?

Alerta naranja en Castellón: ¿Dónde ha soplado más fuerte el viento?

La Aemet advierte de un domingo crítico en la Comunitat Valenciana con alerta naranja: vuelve el viento extremo con rachas de más de 140 km/h y frío

La Aemet advierte de un domingo crítico en la Comunitat Valenciana con alerta naranja: vuelve el viento extremo con rachas de más de 140 km/h y frío

Vientos extremos de más de 140 km/h y un incendio complican la noche en Castellón

Vientos extremos de más de 140 km/h y un incendio complican la noche en Castellón

Cofrades de Benetússer critican la exclusión de mujeres en Sagunt: “Las tradiciones están para romperlas”

Cofrades de Benetússer critican la exclusión de mujeres en Sagunt: “Las tradiciones están para romperlas”

Semana Santa en Sagunt: Cerrados a admitir mujeres, pero abiertos a otros cambios

Semana Santa en Sagunt: Cerrados a admitir mujeres, pero abiertos a otros cambios

Colas en el Aeropuerto de València: Comienza la 'huída' por Semana Santa

Colas en el Aeropuerto de València: Comienza la 'huída' por Semana Santa
Tracking Pixel Contents