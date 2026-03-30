El 64% del profesorado valenciano obtiene destino definitivo en el concurso de traslados de la Generalitat

El 63,9% del profesorado de la Comunitat Valenciana ha obtenido destino definitivo en el concurso de traslados convocado por la Generalitat, una medida orientada a reforzar la estabilidad de las plantillas y mejorar la calidad del sistema educativo valenciano, informa la Conselleria de Educación en un comunicado.

El proceso ha ofertado un total de 5.690 plazas vacantes --2.090 correspondientes al cuerpo de maestros, 3.600 a Secundaria y 26 a Inspección-- y ha contado con la participación de 8.034 docentes. De ellos, 5.155 han obtenido destino definitivo.

El 40%, entre sus cinco preferencias

El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha destacado que más de un tercio de los adjudicatarios ha conseguido plaza en alguna de sus tres primeras opciones, mientras que alrededor del 40% lo ha hecho entre sus cinco primeras preferencias.

Un profesor y alumnos en imagen de archivo. / Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Según Ortega, estos datos representan "un avance en la conciliación personal y profesional del profesorado" y evidencian "un elevado grado de satisfacción con la adjudicación de destinos". Asimismo, ha subrayado que el proceso se ha desarrollado con criterios de "transparencia, agilidad y equidad".

El 62%, con destino definitivo

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado también en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución correspondiente al cuerpo de maestros de Educación Primaria.

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En esta convocatoria han participado 3.749 docentes de toda la Comunitat Valenciana, de los cuales 2.336 han obtenido destino definitivo, lo que representa el 62,31 % del total.