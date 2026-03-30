Aemet activa el aviso amarillo en la C. Valenciana por vendavales de más de 90 km/h que pueden dificultar hasta caminar

El viento vuelve a ser hoy, lunes 30 de marzo, el protagonista del tiempo en la Comunitat Valenciana. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera rachas de más de 90 km/h que pueden dificultar incluso la capacidad de caminar de las personas y que prometen comportarse con un vendaval que podría dejar daños en árboles y construcciones.

La Aemet ya ha activado el aviso amarillo por fortísimos y violentos vientos en la Comunitat Valenciana para el día de hoy, aunque la previsión es que, en muchos casos, la adversidad de la situación se extienda hasta el martes 31 de marzo.

Emergencias confirma los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología y decreta la alerta amarilla por viento en toda la provincia de Castellón y por fenómenos costeros, mientras que en Valencia y Alicante la alerta únicamente es por temporal marítimo.

Avisos de la Aemet en la Comunitat Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología destaca para este lunes 30 de marzo varios avisos amarillos por fuertes vientos. Todos ellos están localizados en la provincia de Castellón:

Rachas de más de 90 km/h : Se prevén vientos del noroeste en el interior norte de la provincia. El aviso comenzará a las dos de la tarde del lunes 30 y acaba a las 12.00 del mediodía del martes 31 de marzo.

: Se prevén vientos del noroeste en el interior norte de la provincia. El aviso comenzará a las dos de la tarde del lunes 30 y acaba a las 12.00 del mediodía del martes 31 de marzo. Vientos de más de 80 km/h : También de viento del noroeste en el interior sur de Castellón. Empieza a las dos de la tarde y finaliza a las 12.00 del mediodía del martes 31 de marzo.

: También de viento del noroeste en el interior sur de Castellón. Empieza a las dos de la tarde y finaliza a las 12.00 del mediodía del martes 31 de marzo. Rachas de más de 70 km/h: Viento del noroeste en el litoral de la provincia; el aviso arranca a las dos de la tarde del lunes y acaba a medianoche.

En el litoral norte, además, también hay aviso amarillo por fenómenos costeros, ya que se esperan vientos de fuerza 7 con intervalos de más de 60 km/h.

Recomendaciones y consejos

Emergencias también ha decretado la alerta amarilla por temporal marítimo en el litoral sur de Valencia y en toda la costa de Alicante.

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Con esta situación, recuerda, hay que "evitar practicar deportes acuáticos y amarrar las embarcaciones en lugar seguro y a resguardo". Asimismo, se recomienda no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados" para evitar posibles accidentes por el fuerte oleaje que se espera en las zonas afectadas por las alertas meteorológicas.