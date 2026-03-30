Un bombero cuestiona al inspector jefe por la dana: "Me cuesta creer que no supiera la retirada del Poyo"

Nueva declaración en el marco de la investigación judicial de la dana. El jefe de unidad de los bomberos forestales con base en Carcaixent ha señalado este lunes que ya a primera hora de la tarde del 29 de octubre uno de los cauces de la Ribera Alta presentaba una situación de desbordamiento, con acumulación de agua que impedía incluso realizar mediciones sobre el terreno, y a cuestionado la declaración que hizo en su momento el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, según el cual no conoció la retirada de los agentes que estaban vigilando el barrando de Poyo.

El testigo, que pertenecía a una unidad desplazada a Carlet, ha declarado este lunes ante la jueza de la dana y, por su conocimiento del funcionamiento interno del cuerpo de bomberos, ha sido preguntado por las declaraciones de Basset, que era el jefe operativo de la emergencia. ¿Es posible que Basset no supiera que se habían retirado los bomberos forestales del barranco del Poyo?, se le ha preguntado al testigo, que ha sido contundente: "Me cuesta creer que no lo supiera".

En su declaració, Basset aseguró que no se enteró de la desmovilización, ordenada por un sargento coordinador, porque estaba dirigiéndose al Cecopi sobre esa hora y no escuchó la radio. "Yo me entero dos o tres días después de que esto había ocurrido de esa manera", aseguró, y añadió que "nadie" en el Cecopi preguntó por esa unidad desplazada a examinar el caudal del barranco del Poyo. Según el testigo que ha declarado este lunes, era el oficial de sala de guardia el que debía informar a Basset de esa desmovilización.

La complicada situación en Carlet

Según ha declarado como testigo ante la jueza de la dana, la unidad de Carcaixent se incorporó a las 9:30 horas, aunque no ha podido estar plenamente operativa hasta las 10 horas por la ausencia de un componente. Tras recoger a un compañero en la estación de Alzira y permanecer en base, sobre las 11.30 han sido activados por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para un servicio de achique, que finalmente ha quedado sin efecto.

El punto de inflexión se situó, ha dicho, a las 12.45 horas, cuando el operativo recibió la orden de desplazarse al puente de Carlet para revisar el nivel del agua en el Riu Sec. Allí, según ha expuesto el bombero, la situación ya era anómala: “No hemos podido ver la escala porque ya estaba inundado”, ha detallado, al tiempo que ha subrayado que se trata de un cauce que habitualmente “siempre está seco”. Además, ha precisado que “desde el puente de Carlet a Benimodo ya había desbordado”, lo que evidencia que a mediodía el cauce ya presentaba una crecida significativa.

La situación se agravó minutos después, tal como ha declarado el testigo. A las 13.45 horas, los efectivos constataron que aguas abajo había un camión dentro del agua, sin rastro de su conductor. Esto fue comunicado tanto a coordinación como al propio consorcio, mientras los bomberos continuaban evaluando un caudal que ya había sobrepasado cualquier referencia medible. “No podíamos medir la escala porque no se veía. Estaba ya sobrepasado”, ha explicado.

"No era momento para fotos como se ha dicho"

El testigo ha indicado además que trasladó esta información directamente al director general en una llamada alrededor de las 14.00 horas, en la que también ha advertido del riesgo aguas abajo, especialmente por la conexión del Riu Sec con el río Magro. Posteriormente, sobre las 14.50 horas, se reunió en el Ayuntamiento de Carlet con la entonces consellera, Salomé Pradas, a quien trasladó la gravedad de la situación: “Le he comentado lo del camión y que no habían encontrado al conductor”, ha relatado.

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Durante ese encuentro, se desplazaron junto a la consellera para observar el estado del río Magro. “El río Magro lo hemos visto con la consellera”, ha señalado, añadiendo que la acompañaba un jefe de prensa que ha grabado imágenes en el puente. En este sentido, ha rechazado las críticas sobre un posible uso propagandístico de la visita: “Lo de que vino a hacerse fotos con nosotros, el día no estaba para hacerse fotos. No era momento para fotos como se ha dicho”, ha afirmado.