Catalá descarta ser candidata a la Generalitat y confirma que luchará por una segunda legislatura como alcaldesa de València

La vuelta de Mónica Oltra a la primera línea política y su anuncio de presentarse como candidata al Ayuntamiento de València ha provocado una auténtica revolución por la que será la gran lucha electoral del próximo año, la alcaldía de València. La última en hacer declaraciones al respecto ha sido María José Catalá y lo ha hecho de forma muy clara. La alcaldesa de València ha despejado cualquier incógnita sobre su futuro inmediato y no ha dudado en asegurar que su vista está puesta en las elecciones municipales de 2027 cerrando así la puerta a una posible candidatura a la presidencia de la Generalitat.

Ante las preguntas de los medios sobre si su nombre podría figurar en las listas autonómicas, la alcaldesa ha sido tajante: "Mi destino es la alcaldía de València". Catalá ha subrayado que ser la primera autoridad municipal de la ciudad representa su "mayor honor", descartando así cualquier movimiento hacia otras instituciones. "No me voy a mover ni un milímetro. Mi sueño y mi mayor honor es ser alcaldesa de València y quiero seguir siéndolo", afirmó con rotundidad.

Reacción al regreso de Mónica Oltra

La comparecencia también ha servido para que Catalá valore el reciente anuncio de Mónica Oltra, quien ha confirmado su intención de encabezar la candidatura de Compromís al Ayuntamiento de València en los próximos comicios. María José Catalá ha defendido un modelo de ciudad basado en una "gobernabilidad tranquila" que genere confianza y estabilidad entre los ciudadanos, alejándose de cualquier tipo de extremismo. En este sentido, la alcaldesa ha hecho especial hincapié en la necesidad de ofrecer un proyecto "sensato y seguro" para València, restando importancia a los movimientos estratégicos de sus adversarios políticos. Para Catalá, lo prioritario en este momento es centrarse en su propia gestión y en la labor de su formación, asegurando con firmeza que su principal preocupación es lo que haga su partido y lo que haga ella misma en beneficio de la ciudad.

La alcaldesa ha confirmado que ya se encuentra trabajando en la hoja de ruta para el periodo 2027-2031. Según sus declaraciones, se siente "muy ilusionada" de poder encarar una segunda legislatura con proyectos que ya están en marcha y que considera "muy interesantes" para la ciudadanía valenciana.

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Con este anuncio, María José Catalá busca asentar una imagen de estabilidad y certidumbre, presentándose como la opción de continuidad frente a los cambios que propone la oposición liderada por Oltra. La carrera por la vara de mando de 2027, aunque lejana en el calendario, ha comenzado hoy a definirse con claridad.