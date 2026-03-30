CGT se suma al recurso de Pradas: ve innecesaria la prueba caligráfica sobre el borrador del ES Alert

Una de las acusaciones de la causa de la dana, la de CGT, también ve innecesaria la prueba caligráfica ordenada por la jueza para verificar la autoría del borrador del ES Alert plasmado en un papel que aportó el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. FETAP-CGT se ha adherido al recurso presentado por la defensa de Salomé Pradas, investigada en la causa, contra la decisión de la instructora de practicar esta prueba sobre el manuscrito después de que la propia exconsellera de Interior haya confirmado que era la autora.

En el manuscrito se recogen los acuerdos del Cecopi de que "se eviten desplazamientos por Valencia", la permanencia en domicilios en zonas como La Ribera, Horta Sud y Hoya de Buñol, así como el "alejamiento de cauces" y la necesidad de "elevarse a la primera planta", una indicación que finalmente no se incluyó en el ES Alert remitido a las 20.11 horas. El documento también incorpora referencias a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La magistrada acordó la práctica de una pericial caligráfica para verificar la autoría del texto, si bien tanto la defensa de la exconsellera como ahora la acusación popular coinciden en que esa diligencia carece de sentido tras el reconocimiento expreso de la propia investigada. En su recurso, la representación procesal de Pradas sostenía que “reconoce íntegramente la autoría del documento manuscrito”, al haber sido redactado “de su puño y letra”, por lo que no existe controversia sobre su autenticidad. A partir de ese reconocimiento, la FETAP-CGT considera que la finalidad de la diligencia “ha quedado plenamente satisfecha”, ya que se trata de un hecho admitido en el procedimiento. En esta línea, subraya que dicho reconocimiento constituye un acto de admisión que “dota de certeza” al origen del documento, detalló.

Tanto la defensa como la acusación popular inciden en que la formación de cuerpo de escritura y la posterior pericial solo tienen sentido cuando la autoría es desconocida o discutida, circunstancia que, a su juicio, no concurre en este caso. Por ello, entienden que mantener la prueba no aportaría ningún elemento adicional relevante para la investigación. Además, la defensa de la exconsellera advertía de que la práctica de estas diligencias supondría una “dilación indebida” y un “gasto innecesario de recursos públicos”, al implicar la intervención de la Oficina Judicial y de peritos para acreditar un extremo ya admitido.

Noticias relacionadas

En aplicación de los principios de utilidad de la prueba y de economía procesal, la representación de la FETAP-CGT concluye que “mantener la práctica de la pericial caligráfica carecería de objeto”, por lo que solicita al juzgado que estime el recurso de Pradas y deje sin efecto tanto la citación para la formación de cuerpo de escritura como la prueba pericial acordada.