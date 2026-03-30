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Despliegue en Teulada para detener un acusado de malos tratos atrincherado en casa de su madre

El Instituto Armado ha logrado que se entregara el sospechoso, que estaba armado con un cuchillo y era buscado por agredir a su pareja en El Verger

Agentes desplegados en un extremo de la calle de Teulada donde está el sospechoso.

Agentes desplegados en un extremo de la calle de Teulada donde está el sospechoso. / A. P. F.

Alfons Padilla / P. Cerrada

La Guardia Civil ha llevado a cabo esta tarde un amplio despliegue de agentes en el casco urbano de Teulada para detener a un sospechoso de malos tratos que se había atrincherado en el domicilio de su madre con un cuchillo y se negaba a salir.

Fuentes cercanas al caso han señalado a este diario que los hechos han ocurrido cuando la Guardia Civil iba a proceder a la detención de un hombre de 45 años que estaban buscando por haber agredido hace unos días a su pareja en El Verger.

El sospechoso, lejos de dar facilidades, ha optado por quedarse dentro de su domicilio, donde también se encontraba su madre, de 76 años.

Autolesionarse

El presunto maltratador amenazaba con lesionarse si entraba la Guardia Civil y un negociador de la Benemérita ha estado hablando con el sospechoso para que se entregara de forma voluntaria, sin necesidad de realizar una intervención de asalto por parte de agentes especializados.

Vehículo de la Guardia Civil en el despliegue de Teulada.

Vehículo de la Guardia Civil en el despliegue de Teulada. / A. P. F.

Finalmente ha salido sin oponer resistencia y ha sido detenido. Por su parte, servicios sanitarios de Protección Civil estaban atendiendo a la madre por la situación vivida.

Noticias relacionadas y más

El hombre arrestado ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil para instruir diligencias por los hechos ocurridos y por la agresión a su pareja en El Verger.

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