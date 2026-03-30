EU y Podem dan vía libre a la candidatura unitaria de Mónica Oltra: "Es una buena noticia"

El regreso de Mónica Oltra a la política activa con la voluntad de articular una candidatura para la Alcaldía de València ha sido recibido con salvas por parte de toda la izquierda política. Las otras dos principales marcas de este espacio, Esquerra Unida y Podem, han celebrado el paso adelante de la que fuera vicepresidenta de la Generalitat.

"Valoramos positivamente la vuelta a la política institucional de Mónica Oltra, aunque nunca se había ido. Y es muy importante que esa candidatura sea unitaria de la izquierda para recuperar la ciudad contra un proyecto que está deshaciendo las políticas de progreso. Necesitamos confluencias para políticas que pongan a las personas en el centro. Compartimos un proyecto de ciudad y de país", señala Rosa Pérez Garijo, coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià.

EU, por cultura política, siempre es el partido más favorable a las confluencias en la C. Valenciana. De hecho, ya hay voces que piden extender este ruido de frente política de izquierda al ámbito autonómico, a pesar de faltar más de un año para las elecciones. De momento, respecto al ámbito municipal, Pérez Garijo reconoce: "Ya han habido contactos entre las direcciones de EU y Compromís. Se han celebrado actos conjuntos. Por tanto, celebramos esta noticia".

Algo más prudente, pero también celebrando el regreso de Oltra, María Teresa Pérez, coordinadora de Podemos en la C. Valenciana, señala: "Es una buena noticia. Ha sufrido una caso de lawfare infame que en Podemos conocemos bien. Estamos a favor de una restitución política. Nos parece una buena noticia. Valencia tiene al PP dependiente de la extrema derecha y está arrasando todo lo que hicimos los gobiernos progresistas, en el ayuntamiento y la Generalitat".

Pérez participó el pasado sábado en el congreso de Iniciativa donde Oltra formalizó su intención de volver a presentarse. "Es pronto para hablar de pactos o de acuerdos, falta más de un año. Lo que dije lo mantengo: la gente no pide que seamos iguales, entiende las diferencias: hay diferentes estrategias, diferentes maneras de afrontar la relación con el PSOE, pero sí nos pide que podamos aunar fuerzas para echar a la derecha", apunta la líder de Podem. "Es una cuestión de responsabilidad y altura de miras, al menos hablar", concluye.

Baldoví marca el territorio

Esta es la predisposición. Otra cosa es cómo se articule esa negociación, donde deben encajar todas las piezas y sentirse representadas todas las formaciones. Joan Baldoví, síndic de Compromís y uno de los referentes de Més (ala nacionalista de Compromís), celebraba este lunes el paso al frente de Oltra. Es "una líder absolutamente limpia" y "lo que se ha hecho con ella ha sido un 'lawfare' de manual", aseguró.

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Eso sí, entre líneas puede leerse un mensaje sobre quién debe fijar los términos de este instrumento electoral: "Confiamos en que detrás de Compromís se aglutine una gran mayoría que ayude a que haya un cambio en el ayuntamiento y en el Generalitat", señaló Joan Baldoví este lunes.