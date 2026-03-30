Vaivén
Ferran Torrent defiende a Laporta a muerte
Levante-EMV
El escritor valenciano Ferran Torrent se ha despachado a gusto sobre sus preferencias futbolísticas en una entrevista en el diario deportivo catalán Sport. Torrent se declara "culé desde que tengo doce años" por una tendencia a ir contra la autoridad, que en su infancia representaban el Valencia y el Real Madrid. Por eso también su atracción por el Levante UD.
Ferran Torrent no tiene problemas en elogiar a Joan Laporta. "El Barça estaba en la puta ruina, llega él y cuelga una pancarta en Madrid. Es como si estás en una batalla que la estás perdiendo y tu general va al territorio enemigo y planta una bandera allí, en su casa. Y la tropa dice ‘¡estamos vivos!’. Y esto es lo que tiene Laporta que no tenía ningún otro candidato".
"Cuando tienes delante a un chulo, no puedes ser humilde ni buena persona, no existe la dialéctica normal con los chulos, que dominan la prensa deportiva y que lo tenían todo", manifiesta en referencia al presidente del Real Madrid.
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