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El Gobierno regularizará a 27.525 inmigrantes afectados por la dana

De las 29.684 solicitudes presentadas solo se han resuelto desfavorablemente 2.159

Tareas de limpieza tras la dana de octubre de 2024.

Tareas de limpieza tras la dana de octubre de 2024. / Axel Alvarez

Europa Press

València

El Gobierno ha regularizado la situación administrativa de 27.525 migrantes afectados por la dana que golpeó Valencia en octubre de 2024, en el marco de una medida extraordinaria adoptada tras el temporal. Así se desprende de una respuesta parlamentaria escrita consultada por Europa Press, después de que Sumar pidiese conocer el número de extranjeros afectados por la dana que se han acogido a la regulación extraordinaria de 2025 en Valencia.

En este sentido, el Gobierno informa de que el número de resoluciones acumuladas por causas sobrevenidas registradas en la provincia de Valencia, a fecha de 31 de diciembre de 2025, suma 29.684. De ellas, detalla que se han resuelto favorablemente 27.525, mientras que 2.159 se han resuelto desfavorablemente.

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El Consejo de Ministros aprobó en febrero del año pasado el proceso para regularizar a al menos 25.000 migrantes afectados por la dana de Valencia. El objetivo, "proteger ante las situaciones de máxima vulnerabilidad y evitar que las personas extranjeras puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida".

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