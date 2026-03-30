Llorca: "Mónica Oltra no debería ser candidata ni estar en activo en política"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este lunes que la exvicepresidenta de Consell, Mónica Oltra, "no debería ser la candidata (a la alcaldía de València) ni estar en activo en la política", pues cree que la acusación por la que se sentará en el banquillo, por "ocultar abusos a una menor", es "la más grave de la historia de la C. Valenciana".

Pérez Llorca se ha referido así al anuncio realizado este sábado por Oltra, en un acto de Iniciativa -una de las formaciones que componen la coalición Compromís-, sobre su intención de regresar a la primera línea política para optar a la alcaldía de la ciudad de València en las próximas elecciones municipales.

El anuncio de Oltra se produce tres semanas después de que un juzgado de València haya acordado -por orden de la Audiencia Provincial de Valencia y contra su propio criterio, ya que no halló indicios de delito, y el de la Fiscalía, que no ha formulado acusación- abrir juicio oral contra ella y miembros de su equipo en la Conselleria por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por su exmarido.

El también presidente del PP de la Comunitat Valenciana ha afirmado que en su partido "una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por ocultar, por gran parte de su equipo, los abusos sexuales a una menor no podría ser candidato ni candidata".

En este sentido, ha dicho que le parece "un poco chocante esa doble moral o rasero de Compromís y de la izquierda", quienes cuando el proceso judicial afecta a un político "que no es de su corriente, automáticamente es culpable por el hecho de que le citen", pero no cuando "uno de los suyos se tiene que sentar en el banquillo por una acusación tan grave".

Para Pérez Llorca, la acusación que pesa sobre Mónica Oltra es "la más grave" que recuerda en la historia de la Comunitat Valenciana y de España, y ha señalado que aunque la responsabilidad penal la tienen que determinar los jueces y él cree en "la presunción de inocencia de las personas", sean del partido que sean, también existe "una responsabilidad política".

"Y las responsabilidades políticas, cuando se asumen, no vale hacerlo solo de forma temporal; cuando se asumen, se asumen", ha manifestado, y ha indicado que eso es lo que creía que había hecho Oltra en su momento cuando dimitió, hace casi cuatro años, como vicepresidenta del Consell: "Asumir su responsabilidad política".

Además, ha destacado que Mónica Oltra siempre exigía responsabilidades "a todos los gobernantes del PP" y les decía que "por el mero hecho de ser imputados ya no tenían que estar en política".

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"Parece ser que ellos han cambiado el criterio. Yo no", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que Oltra "no debería ser la candidata ni estar en activo en la política".