Los médicos valencianos convocan huelga autonómica contra el conseller Gómez entre el 27 y 30 de abril

Los médicos valencianos, a través del sindicato CESM, han convocado una huelga autonómica por los incumplimientos de la Conselleria de Sanidad durante la actual legislatura. De esta manera, los facultativos no solo protestan contra la ministra Mónica Garcia por el Estatuto Marco, sino que lo hacen también contra el conseller Marciano Gómez al considerar que su gestión "ha empeorado de manera progresiva" sus condiciones laborales.

Los días elegidos para este paro autonómico son del 27 al 30 de abril, las mismas fechas escogidas para la huelga nacional por el Estatuto Marco. Esto significa que el impacto para la ciudadanía sea menor al coincidir los días y también lo será en las nóminas porque los médicos no deberán secundar una segunda semana de paro en abril con su pertinente pérdida retributiva. A nadie se le escapa que era difícil mantener una segunda semana de paro en un mismo mes.

CESM, como ya hizo en verano, cree que Gómez y el PP han incumplido "sus compromisos electorales que aseguraban una mejora de las condiciones laborales". En el comunicado enviado, reclaman a la Generalitat un total de 19 medidas imprescindibles para mejorar la atención de los pacientes, una información que han remitido en un documento a la Conselleria. Según el sindicato, la huelga autonómica es el "último recurso" después de años de "advertencias, reuniones y solicitudes formales con respuestas insatisfactorias".

La principal, las 35 horas

Entre las medidas, destaca la implantación de las 35 horas semanales. Se trata de una medida que Gómez anunció y de la que no se ha sabido nada desde el acuerdo de la Mesa General, alcanzado entre los tres principales sindicatos -CSIF, UGT y CCOO- y la Generalitat Valenciana en abril de 2024, con la firma del entonces president Carlos Mazón.

Además de esta gran medida, CESM pide limitar las agendas para evitar "jornadas interminables y visitas de pocos minutos", la sustitución obligatoria de los médicos ausentes en vacaciones o cuando se cogen una baja, el final de las guardias 24 horas y la apertura de todos los Puntos de Atención Continuada (PAC) de forma ilimitada. Esta medida va en la línea de la creación de los Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU 24H), anunciada por Pérez Llorca en su discurso de investidura, que serán cerca de una veintena en ciudades de más de 50.000 habitantes.

200.000 citas canceladas

La sanidad pública valenciana se ha visto obligada a suspender o posponer casi 200.000 citas médicas por las huelgas médicas desde diciembre. Ha habido 14 días de paro desde entonces, por lo que el impacto medio es de 14.285 citas por jornada. El dato podría ser mayor porque la última convocatoria coincidió con las fallas y la Magdalena, entre el 16 y el 20 de marzo, motivo por el cual el seguimiento fue ínfimo en las provincias de Castellón y Alicante. Por procedimientos médicos, se han cancelado 3.059 cirugías, 83.117 citas en consultas externas, 22.373 en técnicas y, casi la mitad, 98.696 en Atención Primaria.

Noticias relacionadas

La información la ofreció el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a su entrada al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad (CISNS), en una reunión en la que los consejeros de todas las autonomías abordarán la huelga con la ministra Mónica García.