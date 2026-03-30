El PSPV urge al Consell a incorporar a los trabajadores del 112 al personal de la Generalitat: "La situación es límite"

El PSPV mete prisa al Consell para decidir sobre el futuro de la plantilla que gestiona el teléfono del 112, externalizada desde hace décadas y cuyo contrato vence en enero del próximo año sin que Emergencias haya iniciado los estudios de viabilidad pertinentes para decidir sobre la futura situación laboral de los trabajadores. Así lo denuncian los socialistas en una iniciativa parlamentaria registrada en las Corts con la que urgen al conseller Juan Carlos Valderrama a iniciar ese trabajo previo "con el objetivo de proceder a la incorporación de los operadores del 112 al personal laboral" de la administración autonómica.

En la Proposición no de Ley (PNL), los socialistas inciden en la "saturación" que ha ido experimentando este servicio en los últimos tiempos, especialmente tras los ‘shocks’ vividos con el incendio de Campanar y, sobre todo, la dana del 29 de octubre de 2024, dos tragedias que han llevado a sus trabajadores a una "situación límite", según denuncia el texto del PSPV.

Cabe recordar que el servicio telefónico del 112 está subcontratado desde 1999 y actualmente sus trabajadores están regidos por el convenio de telemarketing, con salarios que oscilan entre los 20.900 y los 22.700 euros brutos al año, según fuentes sindicales. Sobre una plantilla de poco más de 200 personas, estas fuentes aseguran que actualmente hay una veintena de empleados de baja "resultado de la presión asfixiante" que reciben por parte de Ilunion, la empresa adjudicataria.

Los socialistas hablan además de un absentismo de en torno al 20 % debido a "bajas o excedencias que no se cubren y cuya función es atendida mediante la realización de horas extra". Ni los sindicatos ni el PSPV han conseguido cifras sobre la bolsa de horas extra que se acumula en el 112.

Sin noticias del estudio previo

Ante esta coyuntura y dada la premura que marca el calendario, los socialistas reclamaron hace dos meses a Emergencias una copia de los "estudios de viabilidad que se hubieren realizado en relación con la integración de los trabajadores" del 112 como personal laboral de la Generalitat. En la contestación, Valderrama únicamente remarcó que el actual contrato externo lo selló el Botànic en 2023, sin referencia alguna a que hayan arrancado esos trabajos previos a la decisión de integrar o no a la plantilla.

De esa respuesta el PSPV "infiere" que "no se ha realizado ningún estudio previo" y urge a Emergencias a iniciarlo ya para "modernizar y mejorar de forma continua los servicios públicos que presta". El contrato actual prevé una prórroga de un año que se ejecutaría de forma automática si el Consell no se pronuncia, prolongando así la situación laboral de la plantilla.

El PSPV denuncia "falta de compromiso" del Consell

Alicia Andújar, la diputada socialista que firma la PNL junto al síndic José Muñoz, subraya en la exposición que las condiciones laborales actuales de estos trabajadores "no responden a la realidad de la función que realizan", dada su responsabilidad. En ese sentido, aboga por la necesidad de "modernizar y mejorar" la situación de una plantilla que "atiende más de tres millones de llamadas al año", a razón de unas 9.000 diarias de media.

Para la portavoz de Emergencias del PSPV, la respuesta de Valderrama "vuelve a poner en evidencia su indiferencia y falta de compromiso por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del 112". Además, denuncia que su contrato "no atiende el coste psicológico que implica atender a personas que se encuentran en situaciones dramáticas ni tampoco se les proporciona apoyo psicológico a aquellos que intervienen en la gestión de emergencias especialmente dramáticas", como el citado incendio de Campanar o la dana del 29-O.

Noticias relacionadas

Andújar lamenta que desde su llegada a la Generalitat, tras la dana, el conseller "se ha dedicado a encubrir la gestión del Consell del Ventorro", dejando su departamento en una situación "muy preocupante". Señala también la "parálisis" interna, con cinco secretarios autonómicos en lo que va de legislatura, y exige ese estudio de viabilidad para "mejorar el servicio de atención telefónica del 112 y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores".